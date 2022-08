Raúl Araiza celebra que venció su alcoholismo con un emotivo tatuaje

El conductor se tuvo que ausentar del matutino de Televisa por algunos días para poder hacer frente a sus adicciones.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Raúl Araiza regresó a Hoy tras varias semanas de no estar presente. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el conductor confesó que su ausencia en el matutino de Televisa se debió a que ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para evitar ser víctima del alcoholismo.

Al borde del llanto y más honesto que nunca, “El Negro” Araiza reveló que no supo manejar sus emociones ante la falta de cariño por parte de su padre y que encontró en el alcohol la salida para dejar de sufrir. No obstante, él decidió internarse al darse cuenta que la bebida se estaba convirtiendo en una amenaza latente para su vida.

“Lo que quieres es no sentir, ¿cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos, cada quien tiene una elección, hay gente que se lo come, otro que lo vomita, uno que se lo fuma, otro que lo bebé, el chiste es no sentir”, mencionó Raúl Araiza, quien fue recibido con mucho cariño por sus compañeros de la emisión matutina de Televisa.

Raúl Araiza presume su nuevo tatuaje en Instagram

El conductor decidió tener un recuerdo de este momento tan difícil en su vida.

Tras salir victorioso de esta dura prueba de la vida, el conductor ha querido honrar este momento con un emotivo tatuaje, el cual consiste en haberse plasmado la fecha 8-08-2022 y que presumió en sus historias de Instagram con mucho orgullo ya que se trata de un diseño que siempre le recordará lo que tuvo que vivir.

“Estamos haciendo una fecha, que como todos saben, una fecha muy importante para mí: 8 de agosto del 2022, porque por fin encontré algo que había cargado toda mi vida, de mi infancia, muchas cosas que revisé, que ya se los conté en el programa, y eso amerita para que yo me acuerde siempre de todo lo que viví”, comentó El Negro Araiza.

Te puede interesar: Talentoso conductor ocupa el espacio de Raúl Araiza en Hoy

¿Cuál es la edad de Raúl Araiza?

Hoy en día, el conductor es muy querido entre el público televidente.

Raúl Araiza nació el 14 de noviembre de 1964, por lo que ahora tiene 57 años de edad. Tal y como te mencionamos anteriormente, el actor y conductor inició su carrera artística desde muy temprana edad y hoy en día ya se le considera un pilar en el programa matutino ‘Hoy’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales