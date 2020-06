Raúl Araiza arremete contra Andrea Escalona y la llama LOCA en Hoy

¡Ni sus compañeros la soportan! Todo parece indicar que el conductor Raúl Araiza ya se encuentra harto de las exageraciones de Andrea Escalona en “Hoy” ya que en una de las últimas emisiones del programa no dudo en llamarla loca sin importar que las cámaras estén grabando todo lo que ocurría en ese momento.

Esto ocurrió el pasado lunes 1 de junio durante la sección “Canta La Palabra”, popular dinámica del programa “Hoy” donde los conductores se enfrentan a divertidos duelos de canto y cuya edición estaba dedicada a la cantante Amanda Miguel, quien celebraba haber cumplido 64 años de edad.

Antes de iniciar dicha dinámica Raúl Araiza aclaró que solo podrían interpretar temas de Amanda Miguel por lo que Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley, Marisol González y Miguel Prieto entretuvieron al público con interpretaciones de los temas más exitosos de la cantante mientras que Andrea Escalona sorprendió al interpretar una canción de otro artista.

Raúl Araiza arremete contra Andrea Escalona y la llama LOCA en Hoy.

Andrea Escalona es humillada por Raúl Araiza

Andrea Escalona decidió romper dicha regla al interpretar el tema “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán mientras simulaba estar embarazada para luego aparecer sosteniendo a un muñeco como si fuera un bebé. Sus compañeros del programa no pudieron aguantarse la risa mientras que Raúl Araiza se miraba desconcertado y sutilmente la invitó a visitar al psiquiatra.

“Mi hermana no tengo nada que decirte… Hay un psiquiátrico muy bueno aquí en Reforma”, exclamó Raúl Araiza ante las cámaras.

Pero el carismático conductor no fue el único que desaprobó la exagerada actuación de Andrea Escalona ya que usuarios de las redes sociales no dudaron en acusarla de querer llamar la atención y de nueva cuenta pidieron a la producción que ya no forme parte del programa pues consideran que ella no tiene carisma y que su presencia es innecesaria.

Fotografías: Instagram