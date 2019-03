"Rata de mie%&#@"; Carlos Trejo despotrica contra Alfredo Adame (VÍDEO)

Este par de personalidades han dado la nota últimamente, luego de que Alfredo Adame provocara al legendario analista de lo paranormal, Carlos Trejo, retándolo a una pelea limpia. Sin embargo, esta controvertida rivalidad parce tener su historia.

En una entrevista, Carlos Trejo reveló que hace un par de años ya tuvo una pelea con Adame y que en esa ocasión ‘le rompió dos dientes’, pero no quiso dar más detalles con respecto al enfrentamiento que sostuvo con el actor.

"Yo soy hombre de pocas palabras. El tipo andaba de hablador, ya me le presenté y ahí tienes la respuesta: dos diente menos. Donde me lo tope así lo voy a traer, a pan y agua, aquí somos hombres, no payasos”.