Raquel Pomplun como la CATRINA más sensual ¡Qué ojos! (FOTOS)

Raquel Pomplun es una sensual modelo nacida en San Diego, California, quien a sus 32 años de edad ya es toda una reina de las redes sociales, principalmente por su trayectoria como imagen de la revista Playboy, donde incluso ganó el título de Playmate del año en el 2013, de igual forma ella también se ha desempeñado como actriz.

Lo anterior en la recordada serie de Marvel Agents of Shield, y actuando al lado de Mark Wahlberg en la película de drama/thriller The Gambler, aunque su camino actoral no es muy extenso ella disfruta compartir su estilo de vida en Instagram, donde ya ha logrado la suma de 671 mil seguidores, al parecer ella tiene un gusto por los superhéroes, pues en sus publicaciones vemos cómo disfrutó caracterizar a la Mujer Maravilla.

Por otra parte Pomplun es de raíces mexicanas, ya que su infancia la vivió en gran parte en Tijuana, Baja California, por ese modo no es de esperar que la sensual modelo disfrute festejar las tradiciones con las que creció, Día de Muertos es una de ellas, por lo que también se siente parte de esa celebración.

Para conmemorarlo, la modelo lució un deslumbrante maquillaje estilo catrina, donde podemos ver como sus ojos resaltan sobre sus demás rasgos, siendo estos de lo más trabajados, pues acostumbra mostrar un poco de su rutina de ejercicios, siendo de lo más tranquila, pues al parecer la modelo goza de un excelente estado de salud conservando su marcada figura.

Muchos fans la comparan con la exitosa actriz Gal Gadot, pues en realidad si comparte un parecido en sus estilos de cuerpo, de lo cual su delantera no es muy voluptuosa, pero no deja de ser de lo más provocativa durante las atrevidas fotografías que sube en sus redes sociales, las cuales cuentan con un significativo número de comentarios elevados de tono.

