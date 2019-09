Raquel Garza saca las CARNITAS al sol antes de estar con los “Doctores” (FOTO)

La actriz Raquel Garza, quien hiciera famoso al personaje carismático de Tere La Secretaria, ha impactado en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece con muy poca ropa.

Hay que recordar que hace unos meses la famosa actriz, pidió que le quitaran la etiqueta que le dejó su personaje de Tere la secretaria y la dejaran hacer otro tipo de personajes.

Así lo comentó la propia actriz: "La gente cree que yo estoy enojada con ese personaje, que me molesta. Tere la secretaria me dio voz, me dio cara, gracias a este personaje yo aquí empecé a subir".

En repetidas ocasiones Raquel Garza considera que interpretar a Tere La Secretaria fue el inicio de un sueño en la actuación pero también cree que todo tiene fecha de caducidad y por ello tenía que seguir caminando en su carrera como actriz:

"Yo respeto, admiro a mucha gente que puede mantener un personaje; es sumamente difícil lograr el cariño del público durante tantos años pero yo no quería eso yo quería seguir jugando conocer nuevas historias explorar otras vidas".

Es por eso mismo que ahora la famosa actriz estará participando en la nueva producción de José Alberto Castro, llamada “Doctores y justamente antes de aparecer en la famosa serie, se ha dejado ver en la playa con un ardiente bikini, en donde demuestra que a pesar de sus años, sigue conservando su figura y sensualidad.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Raquel Garza ha compartido la candente imagen en donde aparece con un tremendo bikini de una pieza en tonos verde y negro con el que ha llamado la atención en las redes sociales y ha logrado obtener más de tres mil reacciones.

Tal parece que Raquel Garza no tan fácilmente se logrará desprender de su personaje de Tere la Secretaria, pues fue el que lo lanzó a la fama por su carismático papel que se ganó el cariño de muchas familia mexicanas.

