Raquel Bigorra presume más RATING en su programa tras escándalo con Bisogno (FOTOS)

Raquel Bigorra goza de más RATING en su programa tras escándalo

La conductora Raquel Bigorra quien estuvo envuelta en el escándalo con Daniel Bisogno, quien la señaló de traición y la acusara de vender notas de su vida personal a una revista de espectáculos ahora ha sorprendido con su programa.

Ante esas críticas la conductora entre lágrimas comentó que: “No es vender la vida de las personas ni balconear a nadie, eso no es a lo que yo me dedico ni es lo que yo tengo en mi corazón, ni es lo que a mí me interesa sembrar para la vida".

Hay que recordar que pese al incidente, otras estrellas de la farándula se pronunciaron en contra de Raquel Bigorra y también expusieron historias similares relacionadas con ella.

Recientemente se ha dado a conocer que el gran escándalo que estuvo por semanas en diferentes medios de espectáculos nacionales, ha dado bastante impulso al programa de la destacada conductora.

Resulta que tras el escándalo de la cubana con el conductor Daniel Bisogno, gente cercana a la producción ha dicho que el programa transmitido en MVS ha tenido más audiencia que antes de que Bigorra estuviera en ojo del huracán.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno.

Al parecer el productor de “Tu casa tv” está en la posición de “No todo es tan malo ni tan bueno o de lo perdido, lo ganado”, pues tal parece que el morbo vende y eso es algo a lo que la producción piensa sacarle jugo.

TE PUEDE INTERESAR: A Raquel Bigorra no solamente le GUSTA TRAICIONAR a sus amigos, revela otro defecto

Hay que recordar que Raquel Bigorra dejó a más de una con la boca abierta, luego de que en un episodio reciente del programa “Netas Divinas”, la guapa conductora revelara la terrible enfermedad que le ha acompañado por los últimos años.

La conductora aseguró que sufre de incontinencia y lo expresó de la siguiente manera: “Deja tú perder la juventud, perder el que pueda aguantarte de la pipí. Yo me ando haciendo de la pipí donde quiera. Estoy en un punto en que, si les digo, ‘tengo que ir al baño’, olvídate de que sea programa en vivo o lo que sea, yo tengo que ir al baño, porque sino me da la incontinencia”.