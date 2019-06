Raquel Bigorra: la TRAIDORA de TV Azteca

El mundo de la farándula es muy extenso pero muy estrecho por lo que muchas veces el hecho de poder tener vida privada es casi imposible entre las diferentes celebridades del mundo del espectáculo.

Uno de los ejemplos más recientes y polémicos, fue la nota que dio el conductor de "Ventaneando" Daniel Bisogno, luego de que se filtrara una fotografía bastante comprometedora pero no precisamente con una mujer.

¡Así es! por increíble que parezca, el tremendo notición fue por una foto en la que aparece Daniel Bisogno besándose con otra persona, pero lo que desató el torbellino de sorpresas, fue que este beso no fue con una mujer, sino con un hombre.

La noticia fue regada como pólvora y en cuestión de minutos el tema se convirtió en un fenómeno viral, pero ante todo este quilombo, la gente y seguidores, tanto del programa como del conductor se hacían la misma pregunta ¿quién ha filtrado la información y/o la foto?

Pese a los insistentes cuestionamientos de los seguidores, lo cierto es que no se había dado con él o la responsable de esto, sin embargo, fue hoy viernes 14 de junio que la trifulca comenzó en redes sociales.

Y es que al parecer la también conductora, Raquel Bigorra, es quien ha estado en medio de esta y de muchos otros escándalos de compañero y "amigos" de ella.

Debido al escándalo que se hizo por Daniel Bisogno, sus compañeros de programa y su líder, Paty Chapoy, comenzaron a destapar la cloaca de secretos, pues aseguraron que fue Raquel Bigorra la que habría estado detrás de la filtración y malversación de información.

Pero por si esto no fuera suficiente, los conductores también hicieron lo propio y le sacaron sus trapitos al sol a Bigorra, pues le achacan -aparte de lo de Daniel Bisogno- que ella fue quien ha vendido información sobre otras celebridades a quien ella en algún momento les llamó amistades.

Tal es el caso de los escándalos de Atala Sarmiento y el divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del solar. Incluso, ha sido la misma Ingrid Coronado quien, por medio de Twitter, exclamó que "finalmente se haría justicia y la verdad saldría a la luz".

Pero las cosas no han terminado ahí, ya que acto seguido a la publicación de Ingrid, la ex conductora de "Venga La Alegría" Raquel Bigorra se defendió por la misma red social y dio contestación a lo que ella llamó "mentiras".

"Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar." Reza la respuesta de Bigorra en Twitter.