¡Raquel Bigorra habla si ya soltó el pack!

Raquel Bigorra fue cuestionada sobre si guarda alguna grabación íntima de ella y su pareja, y la respuesta de la conductora sorprendió a más de uno.

La filtración del video erótico de Luis Roberto Alves Zague desató una increíble controversia en las redes sociales, que no tardó en afectar a su esposa y a una compañera de trabajo.

Posteriormente, aparecieron imágenes comprometedoras de la también conductora de TV Azteca Patty López de la Cerda, cuyo escándalo eventualmente señaló a un compañero como el responsable de difundir su pack en intenet.

Debido a esta nueva tendencia de exponer las intimidades de los famosos, el exitoso programa De Primera Mano decidió preguntar a la guapa conductora Raquel Bigorra si ella ha realizado algún tipo de filmación en la intimidad, y si teme que el material comprometedor pudiera llegar a las redes sociales.

Por su parte, Raquel Bigorra respondió:

‘No, para nada. Mi marido todo lo ve en vivo y en directo, nada desde WhatsApp. No, en mi vida me he grabado, y menos ahorita. Hay que cuidarse mucho del hackeo’.

Asimismo, la guapa actriz mencionó que las personas deben aprender de las experiencias de aquellos que se vieron afectados por la difusión de sus fotos y grabaciones eróticas, pues lejos de lanzar críticas negativas, los internautas deberían aprovechar para aprender hasta dónde puede llegar la filtración de material íntimo.

Por otro lado, Raquel Bigorra aseguró que los usuarios de internet también deben protegerse de los cibernautas que solo entran a la red para desahogar sus propias frustraciones, y mencionó que ella bloquea de sus redes a aquellos que solo entran a esparcir comentarios negativos.