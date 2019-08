Raquel Bigorra habla abiertamente sobre su pleito con Daniel Bisogno

Raquel Bigorra es sin duda una de las famosas que está en boca de todos últimamente, por haber traicionado presuntamente a muchos de sus amigos, vendiendo exclusivas de ellos sobre temas delicados a diversas revistas y medios de comunicación, obteniendo ventajas económicas con sus acciones.

Y es que según los afectados, no sólo reveló chismes, sino que también movió influencias, e incluso robó novios.

Sin embargo, el tema se disparó cuando su ex mejor amigo y compadre, Daniel Bisogno, se unió a los señalamientos, cuando en el programa ‘Ventaneando’ junto a los demás conductores, aseguró que fue ‘La Bigorra’ quien vendió la información sobre su divorcio y presunta homosexualidad.

Desde la ola de sucesos contra Raquel Bigorra, la sociedad ahora la ha nombrado como: LA TRAICIONERA DE LA FARÁNDULA.

Por su parte, la cubana no había querido decir nada al respecto, y se había mantenido dentro de lo posible, al margen de la situación, utilizando como último recurso un Facebook Live para dar sus declaraciones sobre la problemática en que se vio involucrada, pero su falta de credibilidad y los ataques del público la orillaron a borrar el video a las pocas horas de su publicación.

Ahora, a un par de meses de haber concluido su amistad con Daniel Bisogno, la cubana Raquel Bigorra acudió a la gala de los Premios Metropolitanos de Teatro rompió el silencio y ahí enfrentó a la prensa hablando de la situación:

“Yo creo que el show lo dio pues, no fue un día y no fueron dos, fueron muchos días que ocupó el micrófono. Sé que está pasando por una etapa difícil por lo que vi, digo: ¡wooow!, pero bueno, yo espero que sea feliz en esta nueva etapa y que también salga adelante desde su lugar y reaccionar con amor, yo creo que cuando tienen miedo la gente reacciona por donde no, entonces eso, le deseo que le vaya bien”.

