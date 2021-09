Raquel Bigorra creyó que nunca podría tener un bebé por su edad

Raquel Bigorra confesó que tener un bebé con su esposo no fue nada sencillo, e incluso pensó que nunca iba a poder quedar embarazada porque tenía poco más de 40 años. Sin embargo, gracias a que se sometió a un proceso de fecundación in vitro logró convertirse en mamá.

Durante una entrevista en el programa “El minuto que cambió mi destino” con Gustavo Adolfo Infante, la conductora y cantante explicó que después de que se casó con su actual marido, Alejandro Gavira, decidió que ya era momento de iniciar una familia.

“Nos casamos en el 2011. Mira, fue por desinformación. Yo pensaba que una mujer sana, que nunca había fumado, que no he bebido, que hago ejercicio, yo dije: ‘bueno, en el momento en el que me quiera embarazar, yo lo voy a poder hacer. Tengas 40 y no es así”, remarcó Bigorra, ex conductora de TV Azteca.

Raquel Bigorra pasó por momentos difíciles para ser madre

La conductora de televisión quedó embarazada mediante la fecundación in vitro/Foto: Info7

Raquel mencionó que a pesar de que su esposo tiene un hijo de su ex pareja, ellos deseaban convertirse en papás, y aunque su matrimonio era estable y bonito, las condiciones biológicas de la conductora de origen cubano no eran las mismas que cuando tenía 20 años.

“Yo me enteré de ese proceso cuando me quise embarazar, nos casamos por la iglesia, tuvimos una boda muy bonita y claro que venía el niño, pero también queríamos formar nuestra propia familia. E intentamos embarazarnos, pero no podíamos”, explicó la también actriz.

Ante esto, la famosa relató que uno de sus conocidos le recomendó que fuera con su marido a hacerse un chequeo médico, y aunque al principio se mostró incrédula y sentía que no era necesario, decidió acudir.

“Vamos con un ginecólogo y ya me explica un poco esto sin alarmarme tanto. Hicimos algunos procesos de inseminación, pero no era un problema de trompas (...) pero esos tratamientos sí te van pegando emocionalmente porque tú como pareja con una ilusión lo haces y juras que al poco tiempo te darán una buena noticia”, se sinceró Raquel Bigorra quien tuvo un escándalo con Daniel Bisgono.

Raquel Bigorra quería cumplir sus sueños profesionales antes de ser mamá

Raquel cumplió sus sueños profesionales y también los personales/Foto: TvNotas

La presentadora de televisión también explicó que quería cumplir sus sueños en el mundo del espectáculo antes de convertirse en mamá, por ello esperó hasta los 40 años para tener un bebé. “En el momento donde dices, ahora vamos por ese bebé, por ese sueño, no llegaba”, mencionó.

Aunque Raquel y su esposo Alejandro se “cansaron emocionalmente” por todo el difícil proceso, e incluso pensaron en dejarlo todo atrás, pero decidieron seguir intentando una vez más y finalmente consiguieron concebir a su única hija.

“Me dice el doctor, fíjate por tu edad yo te quiero poner tres embriones y me dice, déjame hacer mi trabajo. Yo te prometo que vas a salir con un bebé sano de la clínica y vas a estar bien, yo te voy a poner tres embriones, me hablan al tiempito que es y quedo embarazada”, relató.

El médico le informó que estaba esperando dos bebés, pero uno de los pequeños absorbió al otro a las 7 u ocho semanas de gestación y, por tanto, al final sólo fue uno. Sin embargo, Bigorra estaba muy contenta y su embarazo lo vivió muy bien, e incluso ella y su marido decidieron no saber el sexo del bebé hasta que naciera.

Actualmente como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, a sus 47 años, Raquel Bigorra en Instagram presume a su adorable familia, conformada por su esposo, su hija Rafaella que tiene 6 años de edad, y su hijastro.

