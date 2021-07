Raquel Bigorra y Daniel Bisogno protagonizaron un fuerte escándalo en 2019, mismo que terminó fracturando su amistad. Dos años después, la conductora cubana cuenta su versión de la historia en una entrevista exclusiva para el programa de Internet Chisme No Like.

De acuerdo a las declaraciones de la también cantante, ella recibía ataques diariamente a causa de esta polémica: “Fue muy fuerte, porque la campaña mediática no fue ni un día ni dos, era diario. La historia era muy atractiva: los amigos y compadres perfectos, y la comadre, quien parecía ser buena persona, lo apuñala por la espalda y lo traiciona".

Escándalo de Daniel Bisogno fue planeado

Raquel Bigorra, quien recientemente lanzó la canción ‘Miénteme’ al lado de La Sonora Dinamita, aseguró que el conductor de Ventaneando se preocupó más en tapar su supuesta homosexualidad, motivo por el cual armó este escándalo: "Su urgencia de taparlo era porque nunca se ha reconocido".

Asimismo, reveló los motivos por los cuales Daniel Bisogno quiso desviar la atención: "Para él, después de muchos años de cómo se expresó acerca de la comunidad gay, de las personas con diferentes preferencias sexuales, las cosas que decía, cuando se vio que lo cacharon y volteó toda la historia, y me echó la culpa a mí".

Finalmente, la también actriz mencionó que al principio no se dio cuenta de que el escándalo era un montaje y que fue un amigo quien le dijo toda la verdad al respecto: "No me di cuenta; un querido amigo me llama: 'Raquel, esto es una cortina de humo'".

¿Qué hizo Raquel Bigorra?

Tras ser tachada de traicionera, los usuarios de las redes sociales convirtieron a Raquel Bigorra en protagonista de memes.

Tal y como te informó La Verdad Noticias hace un par de años, Raquel Bigorra fue considerada la traidora de TV Azteca, esto luego de que en redes sociales se filtraran unas fotografías de Daniel Bisogno besando a otro hombre, lo cual acrecentó los rumores de su presunta homosexualidad.

Fotografías: Redes Sociales