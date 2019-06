Raquel Bigorra ROPE EL SILENCIO y habla sobre la información que filtró sobre Daniel Bisongo 

Después de que el viernes pasado en el programa ‘Ventaneando’, Daniel Bisogno señalara a la conductora Raquel Bigorra como la culpable de ventilar información personal y ser una de las grandes responsables por su divorcio, fue la propia cubana quien ahora utilizó su programa para decir su postura.

En la emisión ‘Tu casa tv en directo’, Raquel Bigorra aprovechó la palabra y agradeció el apoyo de sus compañeros, os cuales refirió que estuvieron con ella sosteniéndola durante el pasado fin de semana el cual menciona como uno de los más difíciles de su vida.

Como toda una profesional, la conductora no dejó de sonreír y llevar alegría a los televidentes:

"He venido a trabajar y a dar mi mayor alegría. Tengo que ser fuerte y estar de pie".

Raquel Bigorra aseguró que la emisión no era el lugar para aclarar las cosas y que aún tiene mucho que pensar y procesar por ahora, sin embargo, aseguró estar bien y que su carrera está fundada en éxitos.

"Más de 20 años de carrera hablan de mí. Agradezco el apoyo y no se preocupen, que vamos para adelante".

Sus compañeros, entre ellos Pato Cabezut y Michelle Vieth le demostraron el cariño y apoyo que le dan, aclarándole que lo importante es que estuviera bien y que afrontara las cosas la mayor fortaleza.

Asimismo dijeron que están circulando muchos comentarios feos y negativos tanto en medios de comunicación como redes sociales, pero que Raquel tiene una familia y compañeros que la apoyan en las buenas y las malas.

La conductora Raquel Bigorra respondió a las acusaciones donde se le culpaba de vender notas sobre la vida privada de otros compañeros de la farándula.

A través de su cuenta de Twitter, la también cantante, declaró que la usaron como cortina de humo en relación a las declaraciones que dieron los conductores de Ventaneando para defender a Daniel Bisogno.

Fue así como Raquel Bigorra escribió en su cuenta de Twitter:

“Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar”.