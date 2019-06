Raquel Bigorra ROMPE EN LLANTO al hablar sobre Daniel Bisogno (VIDEO)

Raquel Bigorra rompió en llanto para defenderse de los que la llaman: LA TRAICIONERA.

No cabe duda que la conductora está siendo la mujer más popular de los últimos días, pero no precisamente por ser una de las mejores presentadoras del medio, sino porque Daniel Bisogno la responsabilizó por vender exclusivas a revistas de chismes acerca de su divorcio y de muchos datos personales que solo ella sabía.

Cabe destacar que la cubana declaró que prefirió no hablar en el programa ‘Tu Casa TV’ porque su trabajo no se ensucia, razón por la que hace unos minutos decidió romper el silencio vía Facebook Live.

Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Raquel Bigorra mencionó que se siente muy dolida por las recientes declaraciones de Daniel Bisogno donde la calumnió, pues aseguró que ella jamás vendería a alguien.

“Yo no lo vendí a él, yo no he vendido a nadie, él era mí familia”.