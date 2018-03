¿Raptaron a hijas de Karla Luna?

Al parecer, la ex pareja de Karla Luna, Américo Garza, se llevó a sus hijas en contra de su voluntad

"Amigos solicito su ayuda, Américo Israel Garza Enríquez se llevó a mis hermanitas el día de hoy por la fuerza y en contra de su voluntad, tengo temor de que se las lleve fuera del país y que no las vuelva a ver", escribió.

En un mensaje publicado en las redes sociales oficiales de Karla Luna se denunció que presuntamente la ex pareja de la conductora, Américo Garza, se llevó a sus hijas en contra de su voluntad. En el texto, aparentemente escrito por la hija mayor de Luna, Stephanie, se solicita que se active la Alerta Amber para localizar a las niñas Sara Valentina y Nina Victoria.De acuerdo con el mensaje, ya fue interpuesta una denuncia contra Garza en la Procuraduría de Nuevo León "pero se están tardando en activar la Alerta Amber para localizar a mis hermanitas". En la publicación se asegura que la ex pareja de Karla Luna amenazó a la familia "y como todos saben Américo es una persona muy violenta". Fuentes al interior de la Procuraduría confirmaron a ABC que la Alerta Amber no se ha activado, y se está tratando de confirmar que se haya interpuesto la denuncia correspondiente. Américo Garza fue pareja de Karla Luna por más de 8 años, hasta que se separaron luego de que la conductora descubriera que mantenía una relación con su compañera Karla Panini. La conductora falleció la semana pasada a consecuencia del cáncer de cuello que padecía.