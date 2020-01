Rappi atropellado por Ernestina Sodi ROMPE el silencio: "Camila llegó con policías"

Hay que recordar que Ernestina Sodi, madre de Camila Sodi hace unos días estuvo en un grave aprieto por un accidente vehicular que tuvo y por lo que fue señalada como responsable de atropellar a un repartidor de Rappi, que aunque fue el día 11 de enero, al parecer desde la fecha hasta hoy día no se ha hecho cargo de los gastos de la reparación de la moto de esta persona.

Fue a través de un revelador video y a través de las redes sociales, se destacó que la madre de Camila Sodi, la nueva Rubi de Televisa, habría atropellado nombre por conducir su vehículo bajo la influencia del alcohol y que al lugar también habría llegado Camila Sodi para resguardar a su madre y para hacer responsabilidad legal, ya que se debe respetar la Ley de Tránsito.

Los hechos ocurrieron la pasada noche lunes, que por medio de las redes sociales se dio a conocer que Ernestina Sodi, hermana de Thalia, había atropellado a un señor repartidor de comida, pues se dice que Sodi venía en estado de ebriedad en la zona de Bosques de las Lomas.

El accidentado ha roto el silencio

Recientemente el accidentado se ha manifestado, pues el señor de nombre Alberto Guzmán rompió el silencio en el programa ‘De primera mano’ mencionó: "El chofer de la familia Sodi me dijo que se harían cargo de todos los daños, argumentando que yo tenía cosas que decir que no pasaron realmente".

El agraviado también aseguró que después de casi 10 días no ha recibido ni dinero, ni apoyo ni nada: "Me han marcado de diferentes número, no tengo como llamarlos. Sobre el documento, me dieron los 5 mil pesos con la promesa que se harían cargo de los demás gastos médicos y todo lo que pueda surgir".

Hay que destacar que este señor, agregó que Ernestina Sodi, al principio sí mostró atención hacía su persona, pero que después los vecinos reconocen que se trataba de la mamá de Camila Sodi, ella se vuelve a subir a la camioneta: "Camila Sodi llegó con policías, me rodean y me dicen que se harán cargo de todo, pero no ha pasado nada" según mencionó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, a quien le aseguró que la señora llevaba aliento alcohólico.

Cabe destacar que el accidentado mostró documentos sobre la valoración médica, donde dice que está mal de pulmones, costillas, piernas, por lo cual no ha podido reincorporarse a su trabajo, pues además, la motocicleta fue pérdida total.

