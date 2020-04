Rápidos y Furiosos: ¿Gal Gadot estará de regreso en la saga de películas?

Gal Gadot es conocida de manera internacional por su interpretación de la Mujer Maravilla en el universo cinematográfico de DC Universe, pero según información de We Got This Covered, la actriz de origen israelí estaría de vuelta a la saga de películas Rápidos y Furiosos para su última entrega de forma casi confirmada.

Resulta que el personaje de Gadot en Rápidos y Furiosos conocido como “Gisele Yashar” se incorporó a la historia desde la cuarta película, su evolución la llevó a convertirse en un talentoso integrante del grupo de Dominic Toretto (Vin Diesel), pero también desarrolló una relación amorosa con Han Lue (Sung Kang) e incluso se sacrificó en la sexta entrega para salvarlo de una muerte segura.

Han Lue más adelante fue asesinado por Deckard Shaw (Jason Statham), pero en el reciente trailer de Rápidos y Furiosos 9, se confirmó el regreso del japonés amante de los Mazda a la familia de Toretto, abriendo la posibilidad de que má personajes con un triste final, sean incluidos en el esperado clímax de la saga.

¿Gal Gadot estará en FF9?

La respuesta a la pregunta, es que varias fuentes como We Got This Covered, aseguran que la famosa Gal Gadot ya se encuentra en pláticas con Universal Studios, ya sea para sorprender en el final de Rápidos y Furiosos, o un spin-off muy especial que se está preparando para que protagonizan las mujeres de la franquicia de acción.

Según información del medio Tomatazos, lo cierto es que muchos fanáticos de la actriz israelí de 34 años de edad, se encuentran deseosos de tenerla de regreso en el mundo de Fast and Furious, ya que nadie se imaginó el éxito que tendría la famosa con el personaje de Wonder Woman dentro del DCEU.

Mientras tanto, Gal Gadot se prepara para el estreno de la segunda entrega de “La Mujer Maravilla 1984” para el 4 de junio de 2020 y el galardonado Vin Diesel para la novena entrega de Rápidos y Furiosos con nueva fecha para el 2021 debido a la pandemia por Coronavirus; así que estos estrenos podrían cambiar dependiendo el estado de la contingencia de salud.