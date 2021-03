Rápidos y Furiosos 9 vuelve a postergar su estreno en cines

La novena entrega de la exitosa saga cinematográfica de Rápidos y Furiosos vuelve a ser víctima de la actual pandemia del COVID-19, pues se ha confirmado que su estreno en cines ha tenido que ser postergado de nuevo; la noticia causa gran tristeza en los fans.

Por tercera ocasión, Rápidos y Furiosos 9 cambia su fecha de estreno, pues recordemos que originalmente se había anunciado que la cinta debutaría en los cines el pasado 22 de mayo del 2020, pero luego se reveló que se proyectaría a partir del próximo 28 de mayo.

Ahora y tras el aumento de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, la producción de la cinta protagonizada por Vin Diesel decidió que el estreno se realice el próximo 25 de junio, eso sí, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan y no se exponga a los fans.

La novena entrega de Rápidos y Furiosos llegará a los cines el próximo 25 de junio.

Hollywood es víctima de la pandemia

Tal y como ocurrió en el 2020, este nuevo año amenaza con tener una gran oleada de retrasos de películas en los últimos meses por culpa de la pandemia, pues el pasado mes enero se reveló que No Time to Die, la película con la que Daniel Craig dirá adiós como James Bond, se retrasó por tercera vez para fijar su estreno ahora el 8 de octubre de 2021.

Otras cintas que tuvieron retrasos en sus estrenos son: A Quiet Place Part II, Ghostbusters: Afterlife, The King's Man, Nobody y Last Night in Soho. En cambio, el estudio Lionsgate se animó a estrenar este fin de semana la cinta Chaos Walking, la cual cuenta con la participación protagónica de Tom Holland y Daisy Ridley.

La industria cinematográfica se ha visto severamente afectada por la llegada de la pandemia, y tanto productores de cine como el público en general esperan una reactivación pronta de este sector; mientras tanto solo será posible conocer los estrenos de manera digital.

¿Crees que es buena idea que algunas películas hagan su estreno presencial en plena pandemia?

