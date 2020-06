Rápidos y Furiosos 9: lo que se sabe hasta ahora de la nueva película/Foto: El Universal

Aquí está todo lo que sabemos sobre Rápidos y Furiosos 9 (Fast & Furious 9 en inglés), también conocido como F9, hasta ahora. La franquicia Fast & Furious se expandió el verano pasado con su primera película spin-off, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

Esa película siguió a los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham, Luke Hobbs y Deckard Shaw en su propia aventura independiente, antes de que la serie principal continúe el próximo año.

En los años transcurridos desde las primeras películas de Fast and the Furious en 2001, la propiedad ha crecido a pasos agigantados en términos de recaudación bruta, alcance e incluso recepción crítica.

La franquicia también ha logrado atraer a una gran variedad de actores en ese momento, desde estrellas de acción de renombre como Johnson y Statham hasta actores de personajes populares (Luke Evans), actores que desde entonces se han convertido en súper estrellas (Gal Gadot), e incluso ganadores del Oscar en forma de Helen Mirren y Charlize Theron.

Sin embargo, en el fondo, la serie sigue siendo la historia del ex corredor callejero convicto Dominic Toretto (Vin Diesel) y su extensa familia. Eso no ha cambiado desde que la co-estrella Paul Walker tuvo una trágica muerte durante la producción en Furioso 7, tampoco.

Miles de fans pensaron que después de la muerte de Paul Walker, la saga de películas protagonizada por Vin Diesel terminaría, pero contrario a ello, se crearon muchas más/Foto: El Fildeo

Dado que Universal decidió enfrentar a Rápidos y Furiosos 9 de nuevo a 2021 debido a la pandemia de Coronavirus, queda un año más hasta que la narrativa principal de la franquicia retome desde donde The Fate of the Furious de 2017 dejó las cosas.

Como tal, todavía hay una buena cantidad que no sabemos sobre la película cuando se trata de la trama. Con eso en mente, aquí está todo lo que sabemos sobre la película en este momento.

Fecha De Lanzamiento De Fast & Furious 9

Los fanáticos tendrán que esperar mucho más de lo esperado originalmente para que Rápidos y Furiosos 9 llegue a los cines. Originalmente data de la película el 19 de abril de 2019, antes de devolverla y darle esa fecha a Hobbs & Shaw.

F9 se colocó para estreno el 22 de mayo de 2020, pero el Coronavirus llegó para desordenar a Hollywood, lo que retrasó la secuela casi todo un año hasta el 2 de abril de 2021. Ese movimiento deja a Fast and Furious 10 sin fecha de lanzamiento, por ahora.

Reparto Confirmado De Rápidos y Furiosos 9

Volviendo a sus papeles de franquicia anteriores para Fast & Furious 9 están Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Lucas Black, Bow Wow, Jason Tobin y Sung Kang.

Los nuevos miembros del reparto para F9 incluyen a John Cena , Michael Rooker, Cardi B, Anna Sawai, Finn Cole, Vinnie Bennett, Ozuna y Francis Ngannou. Los detalles sobre todos los nuevos roles además del de Cena, que interpreta al hermano menor de Dom, se mantienen en secreto.

The Rock No Regresará Para Fast & Furious 9

Dwayne Johnson ya ha confirmado que no volverá a interpretar a Luke Hobbs para Fast & Furious 9. La noticia no es sorprendente, ya que The Rock y Diesel chocaron infamemente durante la producción de The Fate of the Furious y ni siquiera filmaron ninguna de sus escenas juntos.

Johnson también ha expresado su interés en continuar expandiendo su sección de la franquicia con una secuela de Hobbs & Shaw, que ahora está en desarrollo. Fate of the Furious tuvo problemas para equilibrar el tiempo de pantalla entre los personajes de Johnson y Diesel de todos modos, por lo que probablemente sea lo mejor que estén trabajando por separado por ahora.

Detalles De La Trama De Rápidos y Furiosos 9

Las complejidades de la trama de F9 aún son bastante vagas, pero lo que se sabe es que la historia trata de Dom Toretto (Diesel) y su familia improvisada frente a la amenaza que representa el regreso del villano Cipher (Theron) y su nuevo aliado Jakob Toretto (Cena), el hermano menor de Dom.

En otro giro sorprendente, el personaje favorito de los fanáticos Han Lue (Kang), regresó, con la esperanza de finalmente obtener justicia.

Tráiler De Rápidos y Furiosos 9

El trailer oficial de larga duración para F9 se lanzó en enero de 2020, cuando la novena entrega de Fast & Furious todavía estaba programada para un lanzamiento de primavera de 2020, y se puede ver arriba.

Los fanáticos deben prepararse para una larga espera hasta que llegue el próximo avance o la nueva ronda de imágenes, gracias a cuánto tiempo se ha retrasado la secuela.

Fast 10 Será La Última Película (En La Serie Principal)

El plan actual es poner fin a las principales Fast & Furious películas con Rápidos y Furiosos 10 en el año 2022 (o cada vez que la película llegue a los cines en última instancia). Diesel ha afirmado además que Lin ya está listo para dirigir Fast & Furious 10, lo que sugiere que el cineasta preparará a sabiendas el escenario para el final con la novena entrega.

Teniendo esto en cuenta: Universal tiene planes de continuar la franquicia más allá de Fast & Furious 10, y está avanzando hacia el lanzamiento de una nueva película de Fast & Furious (ya sea un spin-off o secuela) cada año en el futuro previsible.

Otras Próximas Películas Rápidas y Furiosas

Hay al menos un spin-off de Fast & Furious en desarrollo activo en este momento, además de Hobbs & Shaw y Fast & Furious 9 y 10. La película aún no tiene título, pero se describe como un spin-off dirigido por mujeres y ya tiene tres escritoras trabajando en el guión de alguna manera.

Diesel afirmó anteriormente que se han escrito historias de películas derivadas para "varios personajes", por lo que podría haber aún más spin-offs de Fast & Furious en la tubería que aún no conocemos.

Los informes ya han sugerido que Theron's Cipher podría estar en línea para su propia película. Eso no incluye Hobbs & Shaw 2, que Johnson ya ha dicho que tiene la intención de hacer y quiere que Jason Momoa interprete a uno de sus hermanos. El actor de Aquaman tuvo que pasar el primer Hobbs & Shaw debido a su apretada agenda.