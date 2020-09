¿Rápidos y Furiosos 9 irán al ESPACIO? Michelle Rodriguez responde/Foto: Relevant Magazine

Pasará un tiempo antes de que los fanáticos vean Fast and Furious 9 (Rápidos y Furiosos 9) en los cines, pero la estrella Michelle Rodriguez ha dicho que valdrá la pena la espera.

Hablando con Jess Cagle y Julia Cunningham en SiriusXM el jueves, Rodríguez pareció confirmar que la próxima película de la franquicia irá al espacio.

"¿Cómo se enteraron de eso?" Rodríguez dijo cuando se le preguntó si había escenas en el espacio. "¿Mira qué pasa? La gente empieza a hablar entre bastidores, hombre. “Cuando una película no sale y se olvida de ella, las cosas salen. ¡Se suponía que nadie debía saber eso!"

Finalmente, dio una respuesta a la pregunta real diciendo: "Oh, bueno, no, no lo soy, no lo soy, no tengo la suerte de llegar al espacio".

Ludacris también dió pistas del nuevo escenario de Rápidos y Furiosos 9

Por supuesto, esta no es la primera vez que el elenco insinúa que el equipo irá al espacio en Fast 9, que busca llevar la acción a nuevos niveles de ridiculez si el avance es una indicación.

Durante una entrevista a principios de este año, también con Cagle y Cunningham, Ludacris pareció insinuar que una pieza en F9 tiene lugar en el espacio.

"No sé, no sé lo que dijiste", bromeó Ludacris cuando se le preguntó si había espacio en las escenografía. "Escucha, siempre y cuando las apuestas se establezcan correctamente, entonces estoy dispuesto a lo que sea".

La nueva película de Vin Diesel, Ludacris y Rodriguez retrasó su estreno debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, los fans están muy emocionados por ver lo que sucederá/Foto: Daily Mail

En otra parte de la nueva entrevista, Rodríguez habló sobre cómo presionó con éxito para que una escritora participara en la serie. "La cuestión es que todos los muchachos están enfocados en los muchachos, punto", agregó Rodríguez.

"Es algo natural y egoísta. Para las personas, las personas solo se preocupan por sí mismas por lo general, o las personas que se parecen o actúan como ellas o tengo los mismos genitales, no lo sé. Así es como funciona. Así que sé que si saco a colación a una escritora y ella podría preocuparse un poco más por la historia femenina".

La novena película de Rápidos y Furiosos llegará a los cines el 2 de abril de 2021 aunque estaba planeada en estrenarse durante mayo de 2020, pero la pandemia de Coronavirus retrasó el lanzamiento. ¿Cómo te imaginas que será esta escena?, ¿Consideras que Michelle si dió un spoiler o sólo está tratando de despistarnos?