Rápidos y Furiosos 9: Todo lo que debes saber

Luego que en marzo de 2021 se anunciará por tercera vez que el estreno de Rápido y Furiosos 9 sería retrasado ahora se espera que Universal Pictures libere la pelicula el próximo 25 de junio de 2021.

El primer retraso ocurrió el 12 de marzo de 2020 cuando se tenía previsto que saliera a la luz el 22 de mayo de 2020, sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus este se pospuso hasta el 2 de abril de 2021, unos 11 meses después de su fecha de estreno original.

Pero en marzo se volvió a realizar un nuevo retraso en la fecha de la película de Rápido y Furioso 9 por lo que el estreno mundial será hasta el 25 de junio. Ahora con la fecha La Verdad Noticias te trae los datos más interesantes sobre esta franquicia.

Trailer de Rápidos y Furiosos 9

John Cena será el hermano menor de Dom.

Cuando Universal Studios presentó el tráiler de Rápidos y Furiosos 9, los fans de la saga enloquecieron, algunos de emoción por la aparición del luchador de la WWE, otros más no podían creer que sería el hermano de Toretto, ¡si nunca se mencionó que tuviera uno!.

Y es que el trailer de Rápidos y Furiosos 9 muestra que John Cena será el villano, por lo que el luchador tiene un gran peso en sobre sí ya que se espera esté a la la altura de personajes como Cipher, Owen Shaw o Arturo braga.

De lo contrario esto se podría descontrolar en las redes sociales, como ha pasado antes, cuando la actuación deja que desear. Pero es que también en el trailer nos dejan ver que Han Lue no murió en Tokio.

Como pequeña sinopsis te decimos que Dom y Letty se encuentran viviendo sus vidas plenas al lado de Brian, el hijo de Dom, cuando de pronto aparece Jakob , el hermano menor de Dom, quien se unió a Cipher para causar estragos y cumplir un deseo de venganza por parte de Cipher tras de los sucesos de The Fate of the Furious.

Datos curiosos de Rápidos y Furiosos 9

Estos datos curiosos de Rápido y Furiosos 9 no te los puedes perder.

Rápidos y Furiosos 9 no se ha estrenado y ya cuenta con varios datos curiosos que son de interés para la audiencia que lleva siguiendo la saga desde 2001. ¡Hace 20 años! por lo que muchos de sus fans que miraron la primera película de adolescentes ya son adultos.

El 24 de junio de 2019, en Leavesden Studios en Hertfordshire, Inglaterra comenzó el rodaje de Rápido y Furiosos 9. La filmación se realizó en Los Angeles, Edinburgh, Vancouver y London, y también tuvo lugar en Tailandia por primera vez, con Krabi, Ko Pha-ngan y Phuket.

La película también se rodó en Tbilisi, Georgia. y la filmación finalizó el 11 de noviembre de 2019.

Aunque el nombre de la película es Rápidos y Furiosos 9 realmente será la décima en estrenarse, si quieres ver las películas en orden para entender la nueva del 2021 ingresa en La Verdad Noticias te dejamos el link.

Otro dato que es digno de mención es el hecho que Diesel, sufrió una grave lesión en la cabeza durante el rodaje en los Estudios Leavesden en julio de 2019.

El primer tráiler oficial de la película número 9 se lanzó el 31 de enero de 2020.

A F9, como también se le ha estado llamando a Rápidos y Furiosos, le seguirá una undécima entrega, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de abril de 2022.

La rapera Cardi B formará parte del elenco y dará vida al personaje de Leysa, una mujer conectada al pasado de Dom.

Ozuna, un cantante de Reggaeton, debutará por primera vez como actor y lo hará en Rápidos y Furiosos 9.

Estreno de Rápido y Furioso en México

El estreno en cines de México es el 2 de julio.

El estreno de la entrega de Rápidos y Furiosos 9 se podrá ver en la pantalla grande en México el próximo viernes 2 de julio de 2021, esto será una semana después del gran estreno en Estados Unidos y Canadá el domingo 25 de junio.

Y es que tras varios retrasos Rápidos y Furiosos 9 se esperaba para el 22 de mayo de 2020, esto debido a la pandemia sin embargo cerca de su estreno la fecha cambió de nuevo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.