Ramón Vega y Kenia Os lanzan el remix de Tírame Un Hello

El remix ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Ramón Vega consintió a sus fieles fanáticos al adelantar el estreno del remix de Tírame Un Hello, el cual cuenta con la colaboración de Kenia Os. Cabe destacar que el tema ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas musicales.

La canción llegó acompañado de un video lyric en YouTube, el cual contó con la animación del ilustrador Handré Isaí y que a 16 horas de su estreno en la plataforma ya supera las 333 mil reproducciones, además de posicionarse en el Top 20 de las tendencias de música.

“Que felicidad este momento, que felicidad este día… Gracias por el amor y el cariño, el apoyo… Agradecido full con Kenia, gracias por creer y sumarte a mi carrera de esa manera“, declaró el joven cantante visiblemente emocionado desde su cuenta de Instagram, esto debido a que se trata del primer remix de su carrera.

Tírame Un Hello - Remix promete ser un hit

Además de apoderarse de las tendencias de Twitter, el nuevo remix figura en la primera posición de iTunes México.

Como era de esperarse, el lanzamiento de este remix no pasó desapercibido para los fieles fanáticos de La Kenini, quienes no dudaron en organizarse para lograr que la frase ‘TÍRAME UN HELLO REMIX’ se apodere del primer lugar de las tendencias de la red social Twitter.

Este no es el único logro que ha tenido la canción, pues hace un par de horas se reveló que se apoderó del primer lugar de iTunes México, siendo el primer número 1 de Ramón y el séptimo para Kenia. Cabe destacar que este éxito llega después de que ella y Snow Tha Product conquistaran la lista Billboard México Songs con el tema ‘Joder’.

¿Quién es Ramón Vega?

El joven cantante proviene de una familia musical reconocida en el género norteño.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Ramón Vega tiene 16 años y es conocido por ser el sobrino de Sergio Vega “El Shaka”. El originario de Ciudad Obregón, Sonora ha querido experimentar fusionando el género urbano con el regional mexicano y el resultado ha quedado plasmado en su EP debut ’2000 Siempre’.

