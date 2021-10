Rami Malek y Pete Davidson se unen a la fiebre del Juego del Calamar

Rami Malek y Pete Davidson protagonizan el video de música country de 'Squid Game'

La exitosa serie coreana de Netflix Squid Game se transformó en una divertida parodia de videos de música country durante Saturday Night Live el 16 de octubre.

En la parodia, con la melodía de "Turn Up On the Weekend" de Branchez & Big Wet, el presentador Rami Malek, quien se sintió intimidado por Daniel Craig como James Bond, y el miembro del elenco Pete Davidson cantan sobre la participación en los juegos infantiles mortales del programa para ayudar a pagar sus deudas paralizantes.

"Sí, estoy arruinado y es una lástima", canta un Davidson con sombrero de vaquero mientras está sentado en una vieja camioneta roja. "Supongo que tengo que jugar el juego del calamar".

El video de Rami Malek y Pete Davidson en el Juego del Calamar

Más adelante en el boceto pregrabado, Malek se pone el mismo atuendo que usan los jugadores de Squid Game, un chándal verde y blanco adornado con solo un número, mientras está de pie entre espeluznantes guardias enmascarados en una recreación del conjunto de barracones para dormir del programa.

“Cartas raras, guardias rosas, nos encerraron en una habitación grande”, canta el actor. “Cuarenta y cinco mil millones de wones, eso es mucho dinero. Al menos creo que lo es ... estoy confundido por la moneda ".

Al final, Davidson gana los juegos sangrientos matando a sus amigos, pero se retiró después de apostar sus ganancias en un juego de fútbol profesional.

"Voy a vivir mi vida mejor ahora, he crecido de muchas maneras", canta Davidson, cuyo cabello está teñido de rojo en este momento. "Entonces un día me aburrí, y tomé todo mi dinero, y lo aposté por los Jets ... Volviendo al Juego del Calamar, soy terrible con el dinero".

