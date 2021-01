Rami Malek recuerda la más conmovedora historia sobre Robin Williams

Rami Malek, la estrella ganadora del Oscar, ha compartido una conmovedora historia de Robin Williams de su época con el difunto actor en el set de "Una noche en el museo 3: El secreto de la tumba".

Robin Williams fue un actor y comediante aclamado y adorado cuya muerte hace siete años sigue siendo un tema difícil para muchos fans debido a las trágicas circunstancias de su suicidio.

Night at the Museum: Secret of the Tomb fue la última película de Robin Williams

Actualmente Rami Malek es ampliamente conocido, sin embargo, no fue hace mucho tiempo cuando estaba tomando papeles más pequeños. Después de interpretar pequeños papeles en varias series, fue elegido para interpretar al faraón egipcio Ahkmenrah en Una Noche en el Museo y sus secuelas.

La película fue el primer largometraje de Rami Malek y le brindó la oportunidad de trabajar junto a grandes de la comedia como Ricky Gervais, Ben Stiller, Owen Wilson y, por supuesto, Robin Williams.

Rami Malek recuerda a Robin Williams

En una entrevista reciente con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Rami Malek contó una historia sobre el trabajo con Robin Williams que seguramente tocará las fibras del corazón de muchos.

El momento particular llegó mientras la pareja estaba trabajando en la tercera entrada de la serie Museum, Night at the Museum: Secret of the Tomb.

La película se desarrolló en gran parte en el Museo Británico de Londres y la descripción inicial de Malek de trabajar con Williams parece ser todo lo que los fanáticos esperarían que fuera.

Pero, como el actor de 39 años de edad continúa explicando, había otro lado más tranquilo y mucho más contemplativo del comediante notoriamente extrovertido:

"Estamos filmando en el Museo Británico por la noche y tenemos el lugar para nosotros y Robin, se notaba que algo estaba pasando con él, ¿verdad? Él solía hacer estos riffs de vez en cuando y encender por el mundo y dirías, ¡Oh, Dios mío! ¿Quién eres? y luego volví a sumergirte en este otro lugar, nos vería a todos en nuestros teléfonos y dispositivos y él diría, ¿Qué pasó con esto? ? ¿Qué pasó con esto?", comenzó el actor.

"Y entonces lo veo como que se desvía y se aleja solo y simplemente está mirando esta enorme roca en el Museo Británico y yo digo, Oh hombre, como, ¿qué está pasando con él? , ¿está bien? Así que me acerco a algo como, digo ¿Está todo bien? Y él me mira, un poco por encima del hombro y me dice: '¿Con qué frecuencia puedes estar solo con la Piedra Rosetta?'”.

La Piedra Rosetta es un artefacto egipcio antiguo que se remonta al 196 a. C. y está inscrito con un decreto emitido en Memphis, Egipto, durante la dinastía ptolemaica.

Por lo que parece, lo que Rami Malek estaba presenciando eran algunos de los momentos contemplativos finales de uno de los talentos más brillantes del cine moderno.

