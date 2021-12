Ralph Macchio compara la saga de Karate Kid con el Universo de Marvel

La nostalgia de los 80’s regresó hace algunos años para muchos jóvenes y adultos con el regreso de la saga de Karate Kid con la serie de Youtube/Netflix ‘Cobra Kai’, la cual trajo consigo a personajes originales como Ralph Macchio y William Zabka, la cual ha sido un éxito total.

La popularidad de la serie ha sido tanta que el próximo 31 de diciembre se estrenará la cuarta temporada de la serie y los fans no pueden estar más emocionados por lo grande que ha sido el proyecto, mismo que y ha sido comparado con otro gigante.

Debido a la popularidad que ha ganado la saga, el protagonista original Ralph Macchio, quien da vida a Daniel LaRusso declaró que el universo de Karate Kid ya es tan grande como el Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

Ralph Macchio compara a Karate Kid con el MCU

El famoso actor se siente muy feliz por el éxito de la franquicia de Karate Kid

A pocos días de que se estrene la cuarta temporada de la exitosa serie, los ejecutivos de Netflix anunciaron que Cobra Kai tendrá una quinta temporada, algo que no pudo poner más feliz a Ralph Macchio, quien está de lleno en el proyecto y agradece a los fans por el apoyo que le han dado a la saga de Karate Kid.

Durante una entrevista, el actor habló sobre el futuro de la serie, asegurando que están escribiendo la quinta temporada y el final es algo que no está en sus planes, por lo que el universo de Karate Kid ya es como una versión pequeña del MCU, además de esto habló de las posibles extensiones que podría haber con los personajes e historia de la franquicia.

Universo de Karate Kid podría extenderse más

Más historias de la saga podrían llegar próximamente

Te informamos en La Verdad Noticias que Ralph Macchio dijo que Cobra Kai no es el único as bajo la manga de la franquicia, pues podríamos ver proyectos involucrados con un joven Sr. Miyagi y otros no revelados, asegurando que no quieren exagerar su estadía pero tampoco retirarse sin terminar de contar la historia.

Mientras tanto Cobra Kai ya ha comenzado a intervenir en otras franquicias como DC, pues otro de los protagonistas como Xolo Maridueña, interpretará a Blue Beetle en su próxima película live action, pues tras el apoyo que recibió en la serie, fue seleccionado para dar vida a este personaje.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!