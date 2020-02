Rage Against the Machine confirma nueva gira mundial este 2020

Rage Against the Machine ya había confirmado su regreso a los escenarios este 2020 con una presentación en Coachella este abril, pero hasta el momento, era la primero de cuatro conciertos confirmados.

Rage Against the Machine regresa a los escenarios

Además de Coachella 2020, habían anunciado tres presentaciones en El Paso, Texas; Las Cruces, Nuevo México y Phoenix, Arizona, lo que algunos fans consideran una declaración política por la postura de Estados Unidos ante los inmigrantes, ya que eligieron presentarse en ciudades fronterizas.

Ahora, han puesto un fin definitivo a su break de 8 años de la escena musical con una nueva gira mundial que ya tiene 40 fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Europa.

La nueva gira constará de conciertos propios y presentaciones especiales en festivales de música como Coachella y Lollapalooza.

Gira de Rage Against the Machine

La gira del comeback de Rage Against the Machine dará inicio el 26 de marzo 2020 en El Paso, Texas, tras lo cual participarán en tres festivales de música: Coachella, Boston Calling y Firefly Music Festival.

Tras su paso por los mencionados festivales comenzarán sus conciertos en Canadá y el resto de Estados Unidos, que finalizarán en agosto con una presentación de Madison Square Garden de Nueva York.

Durante agosto y septiembre, Rage Against the Machine se presentarán en varios puntos de Europa incluyendo los festivales Leeds and Reading y Lollapalooza. La gira europea finalizará en Viena el 12 de septiembre.

Esta será la primera gira mundial de Rage Against the Machine desde 2011 y tendrá a Run the Jewels como invitados.

