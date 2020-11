Rage Against the Machine INDIGNADOS porque usan su música para apoyar a Trump

Algunos partidarios de Donald Trump han adoptado "Killing In The Name" de Rage Against The Machine como banda sonora, pero parece que no han captado el sentido de la canción.

El guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello, está poniendo los ojos en blanco después de ver un video de partidarios de Trump portando banderas de Blue Lives Matter bailando al ritmo del himno contra el racismo y la brutalidad policial de su banda.

Un video del abogado Manny Alicandro comenzó a circular en las redes sociales, mostrando a dos partidarios de Trump en Filadelfia rockeando con Killing In The Name.

Un hombre en el video, que vestía una camiseta con la bandera de Estados Unidos, ondeaba una bandera gigante de Trump, mientras que una mujer vestida de manera similar usaba un Blue Lives Matter, apoyando a la fuerza policial, como una capa.

Parecía que la pareja había perdido por completo el sentido de la canción de protesta de 1992, que presenta la letra: 'Algunos de los que trabajan son los mismos que queman cruces'. La canción también incluye: 'Los que murieron están justificados, porque con la insignia, son los blancos elegidos', por lo que no es sorprendente que Tom Morello esté un poco desconcertado sobre por qué a estas personas en particular les gusta tanto la canción.

El músico de 56 años de edad, tuiteó el video con la leyenda: "No es exactamente lo que teníamos en mente. Los que trabajan fuerzas, son los mismos que queman cruces, es pico MAGA'.

Tom Morello cree que los partidarios de Trump no entienden Killing In The Name

Tom Morello ha mostrado previamente su desprecio por el presidente Trump, grabando el mensaje "Pudrete Trump" a la parte posterior de su guitarra para shows en vivo y llamándolo un 'demagogo de cara naranja' en una entrevista con NME.

Y el músico ha criticado a otros republicanos por escuchar la música de Rage Against The Machine; Cuando Paul Ryan dijo que era un fan, Tom Morello respondió con un artículo de opinión en Rolling Stone que decía: 'El amor de Paul Ryan por Rage Against The Machine es divertido, porque él es la encarnación de la máquina contra la que nuestra música ha estado enfurecienda por dos decadas'.

Campaña de Trump usa música sin autorización

Rage Against The Machine no es la única banda atrapada en las elecciones presidenciales de EE. UU., ya que los Village People se han entrelazado extrañamente en la campaña de Trump.

El presidente en ejercicio ha utilizado el himno gay, YMCA en su campaña y en videos de redes sociales, lo que llevó al hijo del fallecido miembro fundador Henri Belolo a criticar a Trump por la "apropiación ilícita" de la canción de Village People.

Sin embargo, el cantante principal Victor Willis ha dicho que una posible demanda por el uso no autorizado de la canción por parte de Trump no tiene mérito y, según TMZ, está emitiendo una licencia no exclusiva retroactiva para la campaña de Trump.

Trump usa canciones LGBT de Village People para su campaña

Willis lo está haciendo porque cree que "el beneficio del uso de Trump supera con creces cualquier daño causado considerando que Y.M.C.A. está una vez más en las listas de Billboard, y ahora está en la parte superior de las listas de ventas de Apple iTunes.

