Rafita Balderrama quedó irreconocible después de una cirugía

Hace unos días, Rafa Balderrama, mejor conocido como Rafita, de 38 años, se sometió a una nueva cirugía, esto para concluir con el procedimiento que inició hace 10 años para bajar de peso; sin embargo, esta vez el cambio se reflejó en su rostro.

En una revista de espectáculos Rafita Balderrama logró desenvolverse y explicó como es su nueva etapa tras una nueva cirugía que le cambió su rostro.

¿Por qué decidiste operarte?

“Por la pérdida de peso mi cara se colgó y cuando estaba grabando tenía que sonreír todo el tiempo, porque si no, parecía molesto”.

¿Cuántos kilos has bajado?

"Pesaba 176 y ahora ando en 78.5; o sea, perdí casi 100 kilos, y estoy muy orgulloso por eso”

¿Cómo ha sido la recuperación?

“Al terminar la operación y verme al espejo me asusté por lo inflamado que estaba, pero me sorprendí de que no hubo complicaciones y la recuperación fue muy rápida”.

¿Ahora cómo te sientes?

“Cuando me veo al espejo, digo: ‘¡ah, cab$%&!... ¿quién es ese chavito? (ríe)’. Rejuvenecí unos añitos, lo que más me gusta es que no perdí mi sonrisa, sigo siendo el mismo Rafa Balderrama”.

