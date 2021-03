El actor mexicano Rafael Inclán sorprendió al confesar que hace más de 30 años sostuvo una relación sentimental con Maribel Guardia, revelación que causó gran furor entre el público televidente, quien jamás imaginó que entre ambas celebridades pudiera existir un amorío.

Durante una reciente entrevista para el programa matutino Hoy, Rafael Inclán reveló que sostuvo un romance con Maribel Guardia, pero que no sabe que fue lo que hizo para que ella le hiciera caso, pues asegura que él nunca se ha considerado como un hombre atractivo.

“Ella era guapa y yo no. No sólo ella, he sido muy afortunado en la vida”, mencionó el actor.