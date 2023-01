Rafael Inclán, devastado por la muerte de Polo Polo

El actor lamenta no haber podido visitar por última vez a su íntimo amigo.

El fallecimiento de Polo Polo, apodo con que se le conoció al comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, tomó por sorpresa a los miembros del mundo de la farándula mexicana. Uno de ellos fue Rafael Inclán, quien asistió al velorio que se llevó a cabo en la famosa funeraria Gayosso Sullivan de la CDMX.

Fue ahí donde el actor tuvo un breve encuentro con la prensa, a quienes les confesó lo devastado que estaba por el fallecimiento de su amigo: “Estoy triste, sobre todo por el impacto, De pronto veo el noticiero y veo que murió Polo Polo, no tenía en cuenta que estuviera grave, lo que sí me da coraje es que no lo fui a ver, no lo quería ver disminuido”.

El actor y comediante lamenta no haber visitado por última vez a su gran amigo.

Tras lamentar que no lo visitó en sus últimos años de vida, Rafael Inclán reveló que sí estuvo en contacto con el hoy fallecido comediante pero que lamenta mucho no haberlo visitado en sus últimos años de vida: “Hablamos una o dos veces y él estaba tranquilo, no lo fui a ver pendejamente a Querétaro, muchos años no nos vimos”.

Rafael Inclán lo recordará con cariño

Al ser cuestionado sobre los recuerdos que tendrá de él: “Yo lo voy a recordar siempre con las escenas, los juegos, todo lo que en ese momento era un grupo de comediantes que nos juntábamos seguido, una vez al mes en cada de algunos, ahí cotorreábamos muchísimo, platicábamos, así lo voy a recordar”.

Por último, Rafael Inclán habló sobre el talento de Polo Polo en el escenario, mismo que lo llevó a ser considerado un pionero del stand-up mexicano: “Fue un excelente cuenta chistes con habilidad, fue el caballero del escenario de la comedia mexicana porque era un caballero, decía groserías de smoking”.

¿Qué pasó con Polo Polo?

La muerte del comediante toma por sorpresa al mundo de la farándula.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Polo Polo falleció el 23 de enero a la edad de 78 años por causas naturales. Según la familia del comediante, él perdió la vida a la 5:15 de la madrugada rodeado del cariño de sus seres queridos, quienes cumplieron su última voluntad: morir en su hogar.

