¡Rafael Amaya paró la producción de ‘El señor de los cielos’!

Rafael Amaya ha detenido la producción de la serie ‘El señor de los cielos’, transmitida por Telemundo; esto debido a que el protagonista de dicha serie no ha acudido a las grabaciones desde hace tres semanas, esto llevando a la producción a tener grandes afectaciones pues sin él que es la pieza clave y fundamental para hacer las grabaciones y desde entonces no han podido rodar las grabaciones.

Cabe destacar que Rafael Amaya sale en casi todas las escenas y por ser el protagonista se han visto en la penosa necesidad de depender de él para continuar con el guion previsto para la serie, además no solo está afectando a la producción sino también a sus compañeros, pues ellos no solo están perdiendo el tiempo pudiendo aprovecharlo en otras cosas, esto por los aplazamientos que se tienen; ya que también están perdiendo dinero en términos monetarios.

Hasta el momento Rafael Amaya no ha comunicado el porqué de su ausencia, por lo que ni la producción de ‘El señor de los cielos’ sabe lo que realmente está pasando con el protagonista; quien le da vida al personaje de Aurelio Casillas, esto así lo dio a conocer una fuente cercana a la producción.

“Tiene aproximadamente tres semanas que Rafael Amaya no se presenta a grabar, no sé qué le haya pasado, no nos dicen, pero sí es un problema, porque los llamados no son baratos y él está en la mayoría de las escenas de la serie”...