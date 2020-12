Rafael Amaya está superando sus adicciones con la ayuda de una mujer/Foto: Televicentro

El famoso y atractivo actor mexicano Rafael Amaya está pasando por uno de sus momentos más oscuros no sólo en su carrera, sino en su vida personal. El artista conocido por su papel como Aurelio Casillas de la serie “El Señor de los Cielos”, está luchando contra su adicción a las drogas.

Como te contamos en La Verdad Noticias, Rafael regresó a las redes sociales después de un largo periodo de ausencia en una entrevista con People en Español, para revelarle a sus fans los motivos por los que se alejó de la pantalla, que orilló a la producción de “El Señor de los Cielos” a buscar un reemplazo del actor.

Fueron las fuertes adicciones de Amaya a las drogas las que hicieron que el artista de 43 años se alejara de todo y de todos, incluso de su familia. Sin embargo, alguien que no lo dejó durante estos momentos difíciles fue su mánager y amiga cercana Karem Guedimin.

Rafael Amaya recibió el apoyo de su mánager

La misma Karem habló con la revista People en Español y relató el esfuerzo que tuvo que hacer para lograr llevar al actor mexicano a un centro de rehabilitación.

Ella aconsejó a Rafael Amaya desde antes de que sus adicciones lo dominaran: “Te lo digo como mánager, si tienes a gente que no te suma y que te dice eres un fregón y cuando llegas con gente de tu trabajo y te dicen que te pueden sustituir [y no te importa, eso no está bien]”, dice Guedimin.

Karem hizo todo lo necesario para poder ayudar a su amigo Rafael Amaya, con la ayuda de la hermana del actor y uno de sus amigos cercanos lograron rescatar a Amaya/Foto: Diario Libre

“Él me decía, [que se deprimía] porque [la gente] ya no buscaban al actor, sino al señor de los cielos”. A lo que ella le dijo: “[Yo le decía] a mí me vale que seas Rafael Amaya, el señor de los cielos, yo te quiero bien”. expresó Karem.

La mánager y amiga de Rafael recordó el día que el actor decidió irse de México y perder contacto con casi todos sus conocidos: “Se fue un año, tomó su coche y nunca me quiso decir dónde estaba. Siempre estuve tratando de tener una artimaña de traerlo de vuelta, pero cambiaba los teléfonos, y yo sentía miedo [por su vida]”.

Guedimin decidió pedir ayuda a Fátima Amaya, hermana del actor, y a Roberto Tapia, el amigo de confianza de Rafael. Entre los tres lograron convencerlo de ingresar al centro de rehabilitación Baja del Sol que el exboxeador mexicano Julio César Chávez tiene en Culiacán, Sinaloa.

“Si no hubiera tenido a su hermana y a Tapia, no iba a poder hacer esto sola”, aseguró la mánager. “Fátima lloraba por su hermano”.

Ahora Karem Guedimin afirma que Rafael está en una nueva etapa de su vida y su carrera: “Lo veo muy bien, lo veo muy consciente. Lo veo muy claro”. ¿Te gustaría ver a Rafael Amaya de vuelta en la pantalla? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

