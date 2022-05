Rafael Amaya da adelanto de “El señor de los cielos”

Rafael Amaya es un famoso actor que recientemente ha causado furor por haber lanzado un adelanto del regreso de ”El señor de los cielos” en su octava temporada.

Resulta que al mediante su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 3 millones de personas, el destacado actor Rafael Amaya publicó un adelanto del regreso de “El Señor de los cielos”, la narco serie que lo llevó a la fama.

“Se dice que solo Dios nos ve a todos, pero a veces lo que no se ve tiene el poder de destruir todo y a todos en su camino”.

Es lo que se le escucha decir al famoso actor Rafael Amaya, de 45 años de edad, en el video que proyecta una persecución y que ya esta llamando la atención de muchos de los fans tanto del actor como de la serie.

El regreso de “El Señor de los Cielos”

Tal parece verse que Aurelio Casillas, personaje interpretado por Rafael Amaya, reaparece, éste sale de una caja de madera: “Arre”, grita enfurecido y con hambre de sangre.

Así es: “Aurelio Casillas regresa de la muerte porque millones de ustedes lo pidieron”, dice el actor quien estuvo ausente por problemas de adicciones.

Es por eso que ante las reacciones no se hicieron esperar, la gente está aplaudiendo el regreso del narcotraficante a la televisión: “Ahora sí, tú tranquilo y yo nervioso”, “Millones lo pedimos para hacer realidad esta nueva historia”, “Se mira bien chingón”, “Tiene que poner las series de vuelta en Netflix”, “Lo que esperé, ahora que revivan a Mónica Robles”,

Entre otros comentarios destacan: “Lo que se viene es puro fuego”, “Estoy en shock, por favor ya revelen la fecha”, “Es que yo no puedo con tanto, me va a dar un infarto”, “Arre con la que barre, llegó el mejor”, “Te necesitábamos, sin Aurelio no tiene sentido”.

Rafael Amaya como El Señor de los Cielos

Aunque no hay fecha de estreno para el lanzamiento de la octava temporada, desde hace dos meses, Telemundo anunció el regreso de Rafael Amaya a la serie, se rumoró que la nueva temporada saldrá a mediados o finales de este 2022.

Cabe recordar que el elenco de El Señor de los Cielos cuenta con la participación de Carmen Sub, Alberto Guerra, Robinson Díaz, Ninel Conde, Isabella Castillo, Guy Ecker y Matías Novoa, entre otros más actores y actrices.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!