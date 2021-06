Rafael Amaya confiesa detalles personales tras luchar con las drogas

Rafael Amaya ha dejado a muchos de sus fans sorprendidos y es que recientemente habló por primera vez de todo lo complicado que enfrentó en su vida personal después de alcanzar la fama y el éxito con su personaje de “El Señor de los Cielos”.

"La verdad no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos, y no hay una escuela, un manual para ser famoso”.

El artista mexicano también destacó que si hubiera habido un curso, un curso para ser famoso lo hubiera tomado, pero no lo tomó, no supo cómo tomar todo eso, toda esa atención.

Rafael Amaya se responsabiliza de sus actos

Por si fuera poco, el apuesto actor se sinceró y admitió que él fue el responsable de todo lo que vivió: Fui yo, fui yo más bien, que yo traía arrastrando muchos problemas sin saberlo, desde muy pequeño, tampoco hay un manual para ser padre.

“No hay manuales para vivir una vida perfecta”.

El actor aceptó que se equivocó y lo bueno fue que se rodeó de gente que lo pudo ayudar, que pudo sacarlo de ese hoyo, de ese abismo y bueno, también me rodeé de gente que no me debía haber rodeado, estoy haciendo muchos cambios en mi vida y estoy muy contento.

Su recuperación

El actor de El Señor de los Cielos confesó estar reencontrándose en muchas facetas de su vida

El actor de El Señor de los Cielos confesó estar reencontrándose en muchas facetas de su vida: Estoy muy agradecido con Dios, todo esto no es casualidad, el tiempo de Dios es perfecto y el del hombre es imperfecto.

Lo tengo clarísimo, antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de mal estaba mi situación (...) acabo de recuperar mi cuenta de Twitter, acabo de recuperar mi cuenta de Facebook, hasta mi INE.

“Estoy recuperando mi vida también y a mis amigos”.

También habló sobre el haberse aferrado a su personaje: No fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio, se entrena para dejar el personaje en el closet, donde sea, quitarse los zapatos, cuando te bañas y ya está.

“Pero sí me deje llevar por muchas cosas, muchas cosas como la vanidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el dejarme ver”.

Cabe destacar que sobre su regreso a telemundo, Rafael Amaya ha dicho que está muy agradecido con Telemundo por esta segunda oportunidad, otra oportunidad y pues estar en buenos proyectos, ya que estará en Malverde.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.