Rafael Amaya actor del Señor de los Cielos fue despedido por maltratar a un niño

Hace unas semanas se presenció la muerte de Aurelio Casillas, personaje de la exitosa serie El señor de los cielos, y mismo que era interpretado por el actor Rafael Amaya. Y es que la baja de este personaje sorprendió a los fanáticos de la serie, quienes comenzaron a indagar cuál sería la razón para que Aurelio casillas ya no estuviera más en esta serie dramática.

En ese sentido los rumores destacaban que Amaya habría pedido un aumento de sueldo y un contrato con mayores ventajas al que ya tenía, mismo que presuntamente le habría sido negado.

Sin embargo, el rumor ha cambiado, pues ahora se dice que el actor maltrato a un niño en el set de grabación, esto de acuerdo con el medio chisme no like, quienes aseguraban que el cantante se creyó una persona intocable.

Y es que, además, no sólo fue el maltrato al menor sino también la irresponsabilidad del actor Rafael Amaya, quienes en varias ocasiones no llegó a trabajar, pues no se presentaba a los llamados a la hora que se le solicitaba.

Según lo dicho por diferentes medios, el actor habría sostenido al menor tomándolo por el cuello en plena grabación.

“En una grabación había un niño y al momento de perder la razón, trata de matar a un niño en escena y desde ahí decidieron sacarlo de nuevo”, dijeron Javier Ceriani y Elisa Beristain, según el medio anteriormente mencionado.

No cabe duda que una acción como ella da mala imagen al actor, quien, por el momento, se ha quedado sin trabajo, aunque esto no ha sido confirmado ni negado por el actor

