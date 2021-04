Rafael Amaya: La razón por la que dejó la rehabilitación mucho antes de terminar

Rafael Amaya, actor que consiguió fama gracias a su protagónico en la serie “El Señor de los Cielos” solamente cumplió cuatro meses de rehabilitación en la clínica Baja del Sol, propiedad del ex boxeador Julio César Chávez. El artista debía cumplir un año en este centro, pero fue su mánager quien decidió sacarlo porque el mismo Rafael pidió que quería regresar a trabajar.

Hace unas semanas en La Verdad Noticias te informamos que Amaya, recordado por su papel del narcotraficante Aurelio Casillas, fue captado corriendo en las calles de Tijuana, bastante desorientado y con una actitud extraña, y se dijo que el actor posiblemente había recaído en las drogas, porque salió mucho antes del centro de rehabilitación.

Hace poco, Rafael sufrió una crisis presuntamente por sus adicciones, pero a pesar de ello, el actor planea retomar la actuación/Foto: Canal 44

Y es que según un amigo cercano al famoso, le contó a la revista TVNotas que fue Karem Guedimin, mánager de Rafael Amaya de 44 años, quien sacó al actor de rehabilitación, ya que según quería regresar a su vida normal para poder recuperarse más rápido; y se creyó que lo mejor sería que Rafael volviera a trabajar en la actuación.

No obstante, se rumora que el actor ahora está peor que antes, ya que el corto tiempo que estuvo en la clínica no fue suficiente, pero esto no ha sido confirmado.

Rafael Amaya asegura que está bien

Con la ayuda de su gran amigo, Roberto Tapia, se dice que el actor de “El Señor de los Cielos” está logrando salir adelante, pese a las especulaciones. Incluso él mismo ha dicho que ya tiene varios proyectos laborales en puerta.

“Estoy viviendo una etapa muy contento y muy feliz. Vienen muchos proyectos y todo lo pasado ya es pasado”, afirmó Rafael para el programa Ventaneando, en su primera entrevista para los medios después de varios meses alejado del espectáculo.

Además el famoso y guapo actor aseveró: “Estoy reencontrándome con mi público y hay mucho que hacer, mucho que trabajar”.

Se rumoró que Amaya podría regresar a “El Señor de los Cielos” para su nueva temporada en Telemundo; pero hasta ahora esto no es oficial. ¿Consideras que Rafael Amaya debería terminar su tratamiento de rehabilitación antes de volver al trabajo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

