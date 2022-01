Rafa Sarmiento elimina su cuenta de Twitter

El periodista Rafa Sarmiento, a quienes muchos en Latinoamérica conocen por sus transmisiones del Oscar, decidió cerrar su cuenta de Twitter sin previo aviso y sin fecha de regreso.

Al parecer el también conductor ya no estaba pasándola bien en Twitter, una red social en la que era muy apreciado por los usuarios. Rafa no dio grandes explicaciones, más allá de un mensaje en Instagram confirmando que cerró su cuenta.

“Atento aviso: No, no me cancelaron mi cuenta de Twitter. La cerré yo mismo", confirmó el periodista en una imagen compartida en sus historias de Instagram.

¿Por qué Rafa Sarmiento se sale de Twitter?

Sarmiento aseguró que "no extraña" Twitter.

Cuestionado por sus fanáticos sobre la razón por la que se salió de Twitter, el hermano de Atala Sarmiento aseguró que “quizá algún día regrese, quizá no. Por lo pronto no la extraño nada. Saludos a todos”, finalizó.

Rafa claramente no tiene intenciones de explicar por qué decidió salirse, pero considerando su forma de referirse la plataforma lo más probable es que hubiera discutido con otros usuarios o que simplemente se haya cansado de la parte tóxica de Twitter.

Cabe señalar que en abril de 2019 dos mujeres denunciaron anónimamente a Rafael Sarmiento por acoso sexual. DIjeron que el periodista las había contactado por mensajes directos, hacer preguntas de índole sexual e incluso enviar una imagen de su miembro.

Aunque no se supo nada más sobre las denuncias o si hubo algún procedimiento penal, lo único que salió a la luz fue que Sarmiento admitió las acusaciones a su esposa, Jimena Pérez la “Choco”, e incluso reconoció haber sido infiel.

Rafa Sarmiento y “La choco”

Rafa Sarmiento sigue casado con la "Choco".

Se sabe que la pareja decidió continuar con su matrimonio después de las acusaciones. De hecho, no se habló más sobre el tema en los medios de comunicación, pero todo parece indicar que hubo una solución.

Lo último que supimos de “La choco” y de Rafa es que tanto ellos como sus dos hijos dieron positivo a COVID-19 en febrero pasado. La Verdad Noticias.

