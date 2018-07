Rafa Márquez recibe fuerte mensaje de su esposa, tras escándalo con el ‘pack’ de Patty López

Rafa Márquez recibe fuerte mensaje de su esposa, tras el escándalo con el ‘pack’ de Patty López de la Cerda; conductora de Azteca Deportes. Esto luego de la polémica que se dio a conocer hace un par de días, pues se dijo que las fotografías iban con dedicatoria al futbolista de la Selección Mexicana Rafa Márquez.

Además se dio a conocer una segunda probabilidad y se trata de Andrés Guardado; aunque no se sabe a ciencia cierta para quien iban destinadas; una gran amiga de Patty López dijo que su ‘pack’ iba para alguno de ellos luego de confesar que ella habría tenido encuentros sexuales con estos futbolistas.

Sin embargo a pesar de todo lo que ha pasado y respecto al pack de Patty López, Jaydy Michel esposa del futbolista Rafa Márquez le envió un fuerte mensaje en el que expresaba sus ánimos luego de haberse enterado de la derrota que tuvo México en el Mundial Rusia 2018.

Esto fue lo que su esposa le escribió a Rafa Márquez:

“Me siento muy feliz y afortunada de haber podido acompañarte durante algunos años de tu trayectoria profesional y ser testigo de la gran pasión que sientes por el fútbol. Eres #GrandeEntreLosGrandes y has llevado el nombre de México en alto. Son tantos los campeonatos que has ganado a lo largo de tu carrera, tantos obstáculos los que has vencido... Te has ganado a pulso el respeto de tanta gente que te admiramos y que sabemos valorar tu trabajo”…

“Te admiro mi amor por todos los sacrificios tan grandes que has hecho durante tantos años para llegar a ser el gran deportista que eres, por tu capacidad de compromiso y responsabilidad, por dejarte la piel en cada entrenamiento, por tu juego elegante... tanto talento que no sería nada sin el esfuerzo, la perseverancia, constancia y deseos de superarte cada día. Tu mentalidad de líder te ha llevado a ser #ElKáiser #ElPatrón#ElEternoCapitán y ahora que cambias de rumbo me siento orgullosa al poder seguir acompañándote en esta nueva aventura. Gracias mi amor por darle tanto al fútbol y ser el gran ejemplo que eres. #OrgulloMexicano”.