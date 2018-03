Rafa Inclán pagó millón y medio de pesos por su libertad

Rafael Inclán confirmó haber sido víctima de un secuestro durante las grabaciones de la telenovela “Mi marido tiene familia” en Oaxaca. Agencias/Diario La Verdad Oaxaca Al ser cuestionado por el suceso durante la entrevista que brindó al programa Hoy, el actor confesó: “por supuesto existió, nadie me lastimó de ninguna manera, fue virtual”. Posteriormente, Rafa explicó: “es muy fácil y lo hacen igual en todos lados, te empiezan a hablar, se apoderan de tu celular y te meten en la paranoia, yo les contesté pero tranquilo, ya cuando sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad, es el hotel donde me localizaron, ya te dicen esto es negocio, ¿cómo le hacemos?, ¿pues cuánto es por salir?, y ahí te arreglas” Sobre el pago de su rescate, Inclán detalló: “millón y medio, mi hijo se encargó de ir a depositar, porque no puedes ir a depositar una cantidad de 200 mil pesos, 250 mil de un sólo golpe sin tener cuenta, entonces mi hijo es el que me preocupaba a mí porque lo trajeron depositando 10 (mil), 15 (mil), y yo oyendo que lo apuraban”. Finalmente, el histrión contó como obtuvo su libertad. “El grupo antisecuestros de Oaxaca esta preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron con el hotel y dieron conmigo”. Por su parte, el productor Juan Osorio, quien auxilió a Rafael, comentó: “a la mera hora estos cuates ni existían, es decir, no estaban físicamente y era a través de un teléfono”. Asimismo, Osorio explicó de qué forma brindó ayuda a Inclán tras el hecho. “Hubo un psicólogo especialista con esos casos que estuvo platicando con él, lo fue tranquilizando, porque él estaba en shock todo el tiempo, decía que lo estaban vigilando, que no podía hablar, todo lo escribía, a ese nivel lo tenían, y de ahí lo lleve al avión, me lo traje (a la Ciudad de México)”. Para concluir el tema, el productor aconsejó no contestar el teléfono de los números desconocidos para evitar este tipo de asaltos.

