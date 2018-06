¿Radamés agredió a Gomita, fue el culpable de la operación de su nariz?

Esta semana Araceli Elizabeth Ordaz Campos 'Gomita' sorprendió al público al reaparecer en redes sociales con un video en el que se le ve con un parche en la nariz, por lo que todos pensaron que se había vuelto a operar para quedar mejor que antes.

Esta situación le valió críticas, pues tanto sus papás como sus fans se preocuparon por ella al hacerse nuevamente una cirugía estética, incluso le pidieron que ya no lo hiciera.

Aunque ella más tarde comentó que lo de su nariz había sido un accidente, horas más tarde circuló en redes sociales otra versión que apuntaba que Radamés de Jesús la había golpeado y le rompió la nariz, por lo que fue señalado como el "culpable" de lo que le pasó a la presentadora.

Sin embargo, Gomita decidió no callarse más y con otro video que subió a su Instagram Storiesexplicó que Radamés no tuvo nada qué ver:

ASÍ COMENTÓ QUE LO DE SU NARIZ HABÍA SIDO UN"ACCIDENTE" EN EL TRABAJO:

Según #Gomita tuvo un accidente y por eso se operó de nuevo la nariz. No sé ustedes pero yo creo que es mero pretexto. pic.twitter.com/ZNC8iatrWt — Celebs Stories (@Psico_Estefany) 12 de junio de 2018

Les paso el chisme rápido, resulta que me escribe mi amigo Radamés, que resulta que a él lo están acusando por lo de mi nariz; mi amigo Radamés no tiene nada qué ver en esta onda, él no hizo nada, él no, él no... él no fue".

PERO TITUBEANTE, GOMITA YA ACLARÓ QUE RADAMÉS NO LE PEGÓ:

Con lo anterior, la conductora ya aclaró que Radamés no le pegó, aunque no todos le creyeron, pues recordaron el pasado del comediante, cuando aquella vez golpeó a La Wanders y hasta la mandó al hospital.