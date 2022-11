¿Racista? Yeri Mua se incomoda por que la maquillan de morena

Yeri Mua está en vuelta en una nueva polémica después de que protagonizara un vídeo en el que se le ve teniendo una actitud incómoda al verse de morena.

Y es que la famosa influencer veracruzana siempre está en el ojo del huracán por sus múltiples polémicas con el Paponas, o sus declaraciones que se vuelven virales, sin embargo esta vez un vídeo le está causando muchos problemas.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Yeri presumió sus fotografías junto a Rosalía, sin embargo ahora es la comidilla de las redes sociales por este maquillaje.

Yeri Mua incómoda por maquillarla de morena

Todo sucedió en un directo que hizo la famosa en la que sus maquillistas la preparaban, mientras ambos profesionales le aplicaban el maquillaje por todo el cuerpo, para que su atuendo rosado resaltara..

En un momento la famosa influencer le pregunta a su maquillista, “¿me pusiste más morena? nunca me ponen morena en México”, por lo que toma un espejo y se mira mientras expresa visiblemente incómoda “¡Ay! Me veo muy morena, ¿no?”, enseguida el profesional le pregunta ¿Se te hace feo?, a lo que ella contesta “No me parece feo pero no estoy acostumbrada a ver me tan morena”

Son estas palabras las que han causado gran conmoción entre sus seguidores pues muchos aseguran que la famosa reniega sus raíces, pues ella en realidad es morena, mientras que otros afirman que su tono de piel es blanco.

Ante la polémica las redes sociales se han puesto a debatir sobre este clip que ha sido compartido miles de veces en las redes sociales.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua tiene 8 millones de seguidores

Yeri Mua es una famosa influencer conocida por sus transmisiones en vivo en Facebook, TikTok e Instagram donde comparte gran parte de su vida, asimismo también es una artista del maquillaje de origen veracruzano.

Yeri Mua tiene más de 8 millones de seguidores en Facebook quienes siguen cada paso que da la famosa.

