Rachel Zegler será Blancanieves en el live-action de Disney

Disney anunció que habrá un nuevo live-action de uno de sus clásicos y confirmó que Rachel Zegler será Blancanieves. La nueva princesa en la adaptación de la cinta animada busca entretener a las nuevas generaciones y claro a los que quienes crecieron con dichas historias.

Rachel Zegler es una actriz que apenas ha comenzado su carrera, pero lo ha hecho con el pie derecho ya que su debut será a finales de este año cuando se estrene West Side Story de Steven Spielberg, en la que tiene el papel de Maria Vasquez.

Rachel Zegler será Blancanieves, pero recuerdas cuando en La Verdad Noticias dimos a conocer cómo fueron las vidas de los autores que escribieron Blancanieves, te dejamos el enlace.

Rachel Zegler será Blancanieves y es una actriz debutante

La protagonista de Blancanieves y los siete enanos es una actriz que debutará con un musical de Steven Spielberg.

En cuanto a la actriz, actualmente tiene un papel en West Side Story pero para ello pasó por diversos procesos de audición y fue seleccionada entre 30 mil jóvenes que participaron en el proceso para obtener el papel en el musical.

Pero este no es el único trabajo en el cual está confirmado, ya que aparecerá en Shazam: Fury of the Gods, es decir, con apenas tres papeles (incluido el de Blancanieves) la actriz alcanzará una proyección internacional que pocos obtienen durante los primeros años de carrera.

Incluso el director Marc Webb dijo de ella: "Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney".

A Webb se unen Benj Pasek y Justin Paul, el dúo que estuvo detrás de los temas musicales de La La Land y El gran showman, quienes son los encargados de escribir las canciones para la cinta de Disney.

De hecho, se reporta que la Casa del Ratón tardó tanto en llevar este título al live-action porque querían estar seguros de tener compositores adecuados para la parte musical.

West Side Story lleva a Rachel Zegler a ser Blancanieves

El talento de Rachel Zegler en West Side Story la llevó a ser considerada para Blancanieves.

West Side Story fue fundamental para la elección de Rachel Zegler como Blancanieves, ya que cuando Webb vio su trabajo quedó impresionado junto con los ejecutivos de Blancanieves por el despliegue talento en el corte que se les mostró.

Además se sabe que aunque la producción de Blancanieves se había reunido con varias actrices pero fue la evidencia de su trabajo con Spielberg que orilló a que le ofrecieran el papel y ahora se confirmara que Rachel Zegler será Blancanieves.

En cuanto a curiosidades que podemos sacar de Blancanieves y los siete enanos es que fue primer largometraje que Walt Disney produjo para su empresa, por lo que representa un parteaguas al volverse un éxito comercial.

En su momento la apuesta fue inédita, pero el visionario cineasta logró darle nueva forma a su estudio a partir de esto y actualmente a más de 80 años de que la historia la princesa volverá a ver la luz y Rachel Zegler será Blancanieves para una nueva generación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.