Rachel Zegler, protagonista de West Side Story no fue invitada a los Oscar 2022

Rachel Zegler, la actriz que conquistó la pantalla grande al protagonizar la película “West Side Story” (Amor sin barreras) no fue invitada a la ceremonia de los Premios Oscar 2022. Fue la joven actriz de 20 años de edad quien reveló este “desaire” que tuvo por parte de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Zegler quien da vida a María Vásquez en la nueva versión de este clásico estadounidense de 1961 que fue dirigido actualmente por Steven Spielberg, no había recibido ninguna invitación por parte de los organizadores del esperado evento. A pesar de que West Side Story está nominada a siete galardones, entre ellos al de mejor película.

Cabe destacar que Rachel Zegler será quien protagonizará la nueva adaptación de Blancanieves, por lo que su carrera está destacando en Hollywood. Pero esto posiblemente no fue “suficiente” para que la invitaran al evento en un principio.

Los Oscar se retractaron, y si han invitado a Rachel Zegler

Todo surgió cuando uno de sus fans le preguntó qué vestido luciría en los Oscar, a lo que la actriz respondió de forma clara y concisa: "No estoy invitada, así que pantalones de chándal y la camiseta de mi novio".

Su comentario suscitó un gran revuelo entre sus seguidores y aunque la actriz aclaró que trató por todos los medios de obtener su entrada a la ceremonia, no lo logró. "Lo he intentado todo, pero no parece que vaya a ocurrir", escribió. "Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años".

"Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como sucede a veces, supongo", añadió Zegler. "Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película", sentenció.

Después de que Rachel Zegler compartió en sus redes sociales el rechazo que vivió, The Hollywood Reporter informó que la famosa ahora sí fue invitada al evento, y que incluso le han pedido que sea presentadora de uno de los premios.

¿Cuándo son los premios Oscar 2022?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la ceremonia de los premios Oscar 2022 se realizará este domingo 27 de marzo. West Side Story compite por el preciado galardón a mejor película contra El poder del perro, Nightmare Alley, Licorice Pizza, El método Williams, Belfast, Don't Look Up, CODA , Dune y Drive My Car.

Debido a que Rachel Zegler ha sido invitada “de última hora” para la esperada gala, es posible que ya haya iniciado la búsqueda del vestuario que llevará ese día.

