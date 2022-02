Rachel Zegler, actriz latina que dará vida a Blancanieves, responde a críticas

Luego que se anunciara que la actriz Rachel Zegler dará vida a Blancanieves en la nueva película live-action de Disney las críticas empezaron a surgir, pues muchos fanáticos aseguraron que por sus características físicas, especialmente por el color de su piel, no era la candidata ideal para dar vida al personaje.

Desde que la noticia surgió se dijo que su aspecto físico no encaja con la descripción del personaje que hace el cuento original. La joven actriz es de origen polaco-colombiano, por lo que supuestamente no cumpliá con los cánones para interpretar a la princesa, quien es descrita como una mujer de origen alemán, con tez “blanca cómo la nieve”.

Esta película ha generado gran controversia, pues hace unos días también se anunció que el live action no tendrá enanos, los cuáles son personajes importantes en la historia original.

Aseguraron que ella no cumplia con la descripción de Blancanieves

Está orgullosa de ser la primera latina en representar a una princesa de Disney

Cuándo se anunció que Zegler será princesa en el live-action de Disney, las criticas se desataron, aseguraron que ella no era la candidata ideal y durante mucho tiempo la actriz se mantuvo tranquila sin emitir comentarios al respecto, pero ahora finalmente ha respondido a todas aquellas críticas, asegurando que su trabajo es dar vida de la mejor manera posible a la primera princesa latina de carne y hueso en una película de Disney.

Con una conversación que tuvo con Andrew Garfiel, para el portal The Hollywood Reporter, la joven indicó:

“Cuándo se hizo oficial el anuncio, tuvo una gran repercusión y fue tendencia en Twitter durante días, porque el mundo estaba furioso”.

¿Qué dijo Rachel Zegler tras las críticas?

La actriz ya se prepara para las grabaciones de la película

Pero también envió un gran mensaje, y respondió a aquellos que la criticaron, asegurando que ella va a ser la primera princesa latina de Disney.

"Jamás, ni en un millón de años, me habría podido imaginar que se me presentaría esta oportunidad. Normalmente no ves a ninguna Blancanieves con raíces latinas, sin importar que sea un personaje muy popular en el mercado hispano. En el fondo, tengo una gran responsabilidad por delante que estoy muy emocionada de afrontar. Voy a poder ser una princesa latina".

Fue de esta forma que la actriz Rachel Zegler decidió responder a las críticas, dejando en claro que ella está orgullosa de ser Blancanieves, convirtiendos en la primera princesa latina de Disney.

