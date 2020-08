¿Rachel McAdams está embarazada de su segundo hijo? ¡Eso parece!

Rachel McAdams podría estar embarazada de su segundo hijo, según nuevos reportes sobre la actriz.

La estrella de The Notebook no ha confirmado oficialmente un embarazo, pero circulan rumores después de que fue vista en la popular tienda infantil, Reckless Unicorn, con ropa de maternidad.

Rachel McAdams es vista en las calles con aparente panza de embarazo

Mientras tanto, PageSix ha informado que se vio a la estrella con una "aparente pancita de bebé". Rachel McAdams de 41 años, también ha sido vista con ropa holgada recientemente y eso nos está haciendo esperar que haya otro mini McAdams.

Rachel McAdams ya es madre de un bebé

La actriz de Mean Girls tuvo su primer bebé con su novio, el escritor, Jamie Linden, en 2018. La pareja muy privada no ha revelado el nombre de su hijo pequeño, pero Rachel McAdams sí habló sobre tener a su pequeño en una entrevista con el Sunday Times, diciendo que es "lo más grande que le ha pasado".

Jamie Linden y Rachel McAdams se vincularon románticamente por primera vez en junio de 2016.

Antes de eso, Rachel McAdams había salido con el actor, Michael Sheen durante dos años antes de separarse en 2013. Mientras que su actual pareja, es mejor conocido por su exitosa comedia romántica de 2010, Dear John, protagonizada por Channing Tatum y la también la compañera de su esposa en Mean Girls, Amanda Seyfried.

Rachel McAdams ha protagonizado varias otras películas importantes, como About Time, The Time Traveller’s Wife y The Vow. Más recientemente apareció junto a Will Ferrell en el popular concurso de canciones de Eurovisión: La historia de la saga del fuego en Netflix.

¿Crees que Rachel McAdams este embarazada de su segundo hijo? Dinos en los comentarios.