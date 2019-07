Rachel Cook: la modelo que sabe manejar las "CURVAS" ante las cámaras (FOTOS)

Rachel Cook sabe manejar las "CURVAS" ante las cámaras (FOTOS)

La modelo Rachel Cook actualmente conduce por Colorado en su camioneta, pero antes de hacerlo aseguró de dedicar un poco de tiempo para compartir una muestra de una sesión de fotos reciente con sus fanáticos de Instagram.

Es por eso que la modelo estadounidense de Playboy visitó en esta ocasión la popular plataforma de redes sociales para compartir un par de fotos en blanco y negro en las que no lleva casi nada de ropa.

Sin dejar nada a la imaginación, en la primera imagen la modelo de 24 años de edad, está sentada en el suelo en un entorno monocromático, mientras mece un par de lo que parece ser ropa interior blanca que se apoya en sus costados, lo que ayuda a acentuar sus anchas caderas y también a dejar su tono.

COOK Y LAS CAPTURAS DE SUS "CURVAS"

La modelo no lleva nada sobre su torso, pero se inclina hacia adelante con los brazos estratégicamente cruzados frente a su cuerpo de una manera que cubre su pecho y censura la foto; complementada nada más con un par de botas blancas hasta el muslo con puntas plateadas en toda su longitud, lo que le da a su look un ambiente de rock and roll.

Cook está sentada con ambas piernas giradas hacia la derecha, lo que le da a su figura una forma de S que acentúa aún más las “curvas” naturales de su cuerpo.

La segunda imagen se ve a Cook con un brazo cruzado sobre el pecho para censurarlo y cubrirse; lleva su cabello castaño claro en la parte media y estilizada en grandes olas que caen en cascada sobre sus hombros y sobre su pecho, dándole una apariencia voluminosa y texturizada.

La modelo está lanzando una mirada feroz a la cámara con los labios separados, mientras que en el segundo está mirando un punto fuera de la cámara a su izquierda.

Rachel Cook, compartió con sus 2.5 millones de seguidores en Instagram estas imágenes que bien merecido tuvieron las casi 80,000 reacciones y más de 460 comentarios que aumentan con los días.

