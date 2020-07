Rachel Bilson y Bill Hader se separan después de 7 meses de relación/Foto: Glamour

La linda pareja se hizo pública en enero en los Globos de Oro, pero los informes afirman que la actriz de OC y la estrella de Barry ya no existen. Según la revista People, Rachel Bilson, de 38 años, y Bill Hader, de 42, se han separado "amigablemente".

La pareja provocó por primera vez rumores de romance cuando se vio a Hader trayendo a Bilson de regreso a su ciudad natal de Tulsa, Oklahoma, durante la Navidad de 2019, y la pareja también apareció tomando café con miembros de la familia de Bill.

Y un mes después, lo hicieron oficial, ya que se tomaron de la mano en la alfombra roja de los Globos de Oro.

En febrero, se afirmó que se estaba poniendo serio entre los dos, y una fuente le dijo a People: “Pasan mucho tiempo juntos y parece una relación seria. Estuvieron en Los Ángeles durante el fin de semana de San Valentín. El domingo, disfrutaron de una escapada al Hotel Montage en Laguna Beach.”

La fuente agregó que Rachel no paraba de reír cuando estaba con Bill. Él era muy dulce y considerado con ella. La fuente aseguró: “Él es rápido para abrir puertas y actúa muy atento”.

Las ex parejas de Rachel Bilson y Bill Hader

La pareja se conoció en el set de la comedia romántica de 2013 The To Do List, dirigida por la entonces esposa de Hader, Maggie Carey.

En 2017, Bill solicitó el divorcio de Maggie después de 11 años de matrimonio. Tienen tres hijos juntos: Hannah Kathryn, 10, Harper, siete, y Hayley Clementine, cinco.

Mientras tanto, Rachel es madre de la hija de cinco años Briar Rose con su ex Hayden Christensen. La estrella de Hart Of Dixie estuvo con el actor de Star Wars entre 2008 y 2017, cuando terminaron su romance para siempre.

Los actores Rachel y Hayden Christensen se conocieron cuando grabaron la película Jumper en 2008. Estuvieron juntos por 10 años hasta que decidieron terminar definitivamente y compartir la custodia de su hija/Foto: People

Entre 2003 y 2006, también salió con Adam Brody, quien interpretó a su personaje, el novio de Summer, Seth Cohen, en el clásico drama adolescente The OC.

También te puede interesar: El divorcio de Adele podría costarle la mitad de su fortuna

Y la actriz se disculpó por romper con Brody, quien ahora está casado con la estrella de Gossip Girl, Leighton Meester, a principios de este año después de darse cuenta de que los fanáticos aún estaban devastados por la separación.