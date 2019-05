¡ROMPE EL SILENCIO! Eduardo Yáñez habla sobre la infidelidad de África Zavala

Además de sus actuaciones, Eduardo Yáñez, ha alcanzado su fama en la farándula por golpear a un reportero, ya que desde hace algunos años ha estado sumergido en varios escándalos; el más reciente, entre comillas, fue que hubo una supuesta infidelidad por parte de su ex pareja.

¡ROMPE EL SILENCIO! Eduardo Yáñez habla sobre la infidelidad de África Zavala

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se cae el teatro! Cynthia Rodriguez terminó a Carlos Rivera ¡No la hacía feliz!

Fue gracias a la infidelidad de su ex, la también actriz África Zavala, motivo por la que el actor, decidió tomar cartas en el asunto y sacar a la luz lo que está pasando.

Mucho se había escuchado decir de que África Zavala le había puesto el cuerno a Yáñez con su actual pareja, León Peraza, por lo que los medios de comunicación pusieron por todos lados que el actor estaba de lo peor, ya que todos conocen el temperamento de Eduardo, ademas de que habia sido victima de infidelidad, también fue humillado públicamente.

Por lo que se ha visto en diferentes medios, Eduardo Yáñez descubrió el engaño de África Zavala, cuando el actor revisó el celular de su entonces pareja, donde noto que la actriz salía con varias personas.

De acuerdo con información de HR Notas, era un hecho que África Zavala ya tenia varios meses engañando a Yáñez con León Peraza, quien había audicionado en un casting para Telemundo, y donde ambos actores intercambiaron números telefónicos, con la excusa de saber si Leon Peraza había logrado quedar como parte del proyecto.

En el momento en el que Eduardo Yáñez descubrió semejante engaño, no dudo en correr a África Zavala del departamento donde vivían, y fue en una entrevista con Adela Micha, cuando el actor confirmó que ya no existía ninguna relación con la actriz, sin embargo, no había dicho el porque.

¡ROMPE EL SILENCIO! Eduardo Yáñez habla sobre la infidelidad de África Zavala

En un portal de Televisa, cuando lograron entrevistar a Eduardo Yáñez, el actor dijo que todo lo que circulaba en internet por su supuesto engaño por parte de Africa Zavala, era una mentira, que él nunca había revisado el celular de la actriz.

Eduardo Yáñez, le pidió a sus seguidores que no se dejen engañar por los medios de comunicación, ya que muchos buscan polémicas que no existen con el único fin de generar contenido y vender.

El actor dijo que era una pena que lo vean solo como un escándalo.