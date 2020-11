RM de BTS sacude lo de atrás con SEXY baile

El domingo pasado se llevaron a cabo los American Music Awards, los cuales se cerraron con broche de oro ya que tuvieron una épica presentación de BTS cantando sus dos éxitos del album “Be”: Life Goes On y Dynamite.

Con la primer canción mostraron un poco más de seriedad y melancolía con aires de esperanza sin embargo lo más épico vino cuando comenzó Dynamite y los siete integrantes se cambiaron de outfit y portaron un par de trajes de colores satinados que enloquecieron y emocionaron a ARMY.

RM se lució bailando

BTS en los AMA's 2020

Durante la presentación, RM tuvo un momento épico que sus fans no dudaron en capturar para mostrarlo en Twitter. Durante un paso de baile, RM se colocó de espaldas y mostró "lo de atrás" con un sensual movimiento de cadera pero para que tu también lo observes, te colocamos el VIDEO aquí abajo.



Obviamente, muchos fans comenzaron a compartir el tuit del usuario RM PICS y también a colocar comentarios coquetos sobre el sensual baile de Namjoon. ¡Sin duda se lució encantador!.

A pesar de la contingencia, el 2020 ha sido un gran año para BTS ya que han rebasado records, se han presentado en eventos de gran renombre y además han ganado premios en diferentes galas de prestigio.

El gran éxito de Dynamite

¡Y eso es decir poco! ya que no podemos negar que su canción y video Dynamite ha sido espectacular. Actualmente en Youtube tiene más de 632,516,097 de visualizaciones y evidentemente es una de las canciones favoritas del mundo entero al ser la primer canción en estar completamente en inglés.

