RM de BTS reacciona sobre la cancelación del Map of the Soul Tour

BTS tuvo que cancelar su Map of the Soul Tour 2020 en Corea del Sur, todo debido a la pandemia por Coronavirus para no arriesgar a ninguno de los idols junto con el fandom llamado ARMY, situación que parece haber empeorado para los Estados Unidos y RM incluso compartió su opinión sobre el tema.

Esto por todo lo que ha tenido que realizar BTS para seguir promocionando su álbum Map of the Soul: 7, siendo eventos sin presencia del ARMY, prensa o público en general y causó una fuerte reacción para los idols, según comentó RM mediante la plataforma VLive.

“Estoy diciendo esto ahora, ya que las actividades de promoción han terminado, pero a veces me sentí impotente durante nuestras actividades… no había nadie allí, solo cámaras… recibimos reacciones sobre nuestro regreso, pero no tuvimos ninguna interacción directa con las personas en vivo”, comentó RM.

BTS y RM reaccionan por el COVID-19

El líder de BTS siguió comentando sobre su forma de no perder la energía, junto con la solidaridad que él y sus compañeros sintieron con la pandemia por Coronavirus que afecta al ARMY de todo el mundo: “... tenemos que ser felices, tenemos que sonreír, Mucha gente está pasando un momento tan difícil, y al menos emiten las actuaciones…”, añadió.

“Tenemos que seguir avanzando, y creo que si muchos en Corea esperan, habrá buenas noticias”

"Si bien esperamos que la situación mejore, debemos tener en cuenta la salud y la seguridad de cientos de miles de personas, así como de nuestros artistas, y el grave impacto que una cancelación de última hora puede tener en los invitados del extranjero, las compañías de producción y el personal", fue un comunicado de Big Hit Entertainment.

Según información de Debate, lo más probable es que el Map of the Soul Tour se cancele en los Estados Unidos, aunque Big Hit no ha confirmado estos rumores y solo queda esperar hasta que la situación mejore.