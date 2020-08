RM de BTS muestra su versatilidad en todas sus canciones en solitario

RM es el pegamento que mantiene unido a BTS. Además de ser su líder y portavoz representativo, es un compositor, productor y rapero que trabaja muy duro detrás de escena para dar vida a muchas de sus canciones. Con más de 160 créditos de producción a su nombre, es difícil encontrar una canción de la boyband de K-Pop que Kim Namjoon no haya tocado.

RM de BTS es un artista muy versátil

Cuando RM no está escribiendo y produciendo para el grupo, se mantiene ocupado trabajando en música en solitario o música para otros artistas, lo que demuestra que siempre está en movimiento hacia su próximo gran proyecto. Después de seguirlo durante tanto tiempo, ARMY coincide en que todas las canciones en solitario de este idol muestra su versatilidad como artista; porque nunca saben qué esperar.

RM ha dicho una y otra vez que no se deja meter en una caja (no se queda con un estilo) y eso es lo que hace que sus lanzamientos en solitario sean tan esperados por los fanáticos. Él incluso dijo en su canción de 2015 “Do You”: “No soy pop, no soy rock, no soy funk, no soy R&B o hip-hop”.

Un gran tema en la música de RM es descubrir su identidad, y en su primer mixtape homónimo “Rap Monster – 목소리”, Namjoon explora pasar de un rapero underground a un ídolo. Aunque a veces se siente en conflicto con estas etiquetas, ha aprendido a aceptar cada lado de sí mismo. Un sencillo de 2015 que te dejamos a continuación:

RM - Reflection

RM se pregunta a sí mismo a través de su canción en solitario de Wings “Reflection”, durante la cual admite que a veces se siente perdido y trata de enterrar esos oscuros sentimientos. “Todos los demás saben dónde se supone que deben estar, pero solo yo camino sin propósito”, canta el líder de BTS.

Al final de la canción, RM repite la línea desgarradora: “Me gustaría poder amarme a mí mismo”. Para las actuaciones del cantante con este sencillo en la gira mundial de 2012, ARMY cató “We love you” entre esas letras, para mostrarle que incluso cuando se siente deprimido, tiene a millones de personas animándolo.

RM - Trivia: Love

Después el amor propio se convirtió en un tema central en la serie Love Yourself de BTS. A través del ingenioso juego de palabras en “Trivia: Love”, RM canta acerca de encontrar la belleza en la vida a través de la ayuda de quienes lo rodean.

“Como sale la luna después de que sale el sol, como crecen las uñas, como los árboles que arrojan su corteza una vez al año, tú eres quien dará sentido a mis recuerdos”, canta en la pista. ¡Una de las canciones más románticas de Namjoon!

RM - Mono

En el segundo mixtape de RM, Mono, él adopta un enfoque más suave de lo que los fanáticos escucharon en su álbum debut homónimo. En este disco, se detiene y reflexiona sobre todo en su vida, y los fanáticos sienten esa pausa muy necesaria a través del ritmo más lento general del mixtape.

“Porque bajo la lluvia la gente está ocupada ocupándose. Va a respirar un poco más despacio. Porque mi vida y mi rap, generalmente son demasiado rápidos”, canta RM. Con sus letras reconfortantes, Mono es un álbum atemporal al que los ARMY continúan volviendo cada vez que necesitan tranquilidad.

De hecho, los fanáticos aman tanto a Mono que lo ayudaron a alcanzar el número 1 en iTunes en 100 países dos años después de su lanzamiento, convirtiéndose en el primer álbum de un acto asiático en hacerlo.

BTS - Intro: Persona

RM continúa su viaje hacia el autodescubrimiento en “Intro: Persona”. Comienza la canción admitiendo la pregunta número uno que se ha hecho toda su vida: “¿Quién soy yo?”, pero reconoce que probablemente nunca encontrará la respuesta. Como tiene muchas personas, todas son importantes para comprender el “mapa” de su alma.

A diferencia de otras canciones introspectivas de RM que tienen un tono más serio, "Intro: Persona” es muy optimista y emite una vibra positiva en general; incluso tal vez sea porque el rapero finalmente ha aprendido a apreciar cada versión de sí mismo.

“Me río más que antes. Soñaba con convertirme en un superhéroe, ahora parece que realmente me convertí en uno”, dice RM en la pista, haciendo referencia a sus batallas tanto con sus enemigos como con él mismo durante los años que ha superado.

Todas las canciones en solitario de RM suenan muy diferentes entre sí, pero lo que todos tienen en común es que se sumergen profundamente en los pensamientos del integrante de BTS, sobre su lugar en este mundo. Puede que no tenga todas las respuestas, pero está aprendiendo y creciendo todos los días.